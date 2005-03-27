مبلغ 9 ميليارد ريال اعتبار به پروژه هاي استان هاي همدان، قزوين و كرمان اختصاص يافت

به گزارش خبرگزاري مهرو به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،به منظور پرداخت ديون و تكميل پروژه مركز آموزش جهانگردي مبلغ سه ميليارد ريال اعتباراز سوي هيات وزيران اختصاص يافت كه از طريق استانداري همدان عملي مي شود.

بر اساس اين گزارش، اختصاص دو ميليارد ريال اعتبار براي عمران معابرعمومي شهر شال از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين نيز مورد موافقت قرار گرفت.

همچنين براي مطالبات سازمان تامين اجتماعي از سازمان بهزيستي استان كرمان مبلغ يك ميليارد ريال از سوي هيات وزيران اختصاص يافت كه در اختيار سازمان بهزيستي استان مذكور قرار خواهد گرفت.