به گزارش خبرنگار مهر، «هفت تیرکش» جلد نخست از مجموعه رمان‌های «برج تاریک 1» نوشته کینگ است که این مجموعه همگی به فارسی ترجمه شده و در ایران هم منتشر می‌شود.

استیون کینگ درباره این کتابش می‌گوید: این کتاب به نوبه خود داستان کاملی دارد اما در واقع کامل نیست!

قسمت‌های بعدی این داستان طولانی‌تر از قسمت اول هستند و تعداد صفحاتشان به 3 هزار یا حتی بیشتر می‌رسد. من برای خلق این داستان حتی به مرز جنون و قدرت‌طلبی هم رسیدم. کار با شتاب هرچه تمام‌تر پیش می‌رفت و باید به اندازه 300 سال زندگی می‌کردم تا داستان برج را تکمیل کنم؛ نوشتن این بخش از داستان برج تاریک با نام «هفت تیرکش» بیش از 12 سال طول کشید. این طولانی‌ترین زمانی است که تا به حال صرف نوشتن کتابی کرده‌ام و با آنکه نوشتن این بخش از داستان طولانی شد اما سوژه آن همواره در ذهنم زنده و پویا بود...

«برج تاریک» که مجموعه‌ای 7 جلدی است، در واقع فقط یک داستان دارد و چهار جلد اولش بیش از 2 هزار صفحه است. دست‌نویس سه جلد آخر نیز به بیش از دو هزار صفحه است. دست‌نویس سه جلد آخر نیز به بیش از دو هزار و 500 صفحه می‌رسد.

این مجموعه رمان‌ها را می‌توان آثاری حماسی دانست که استیون کینگ آنها را به دلیل پیشرفت و توسعه آمریکا نوشته است.

در بخشی از داستان می‌خوانیم: هفت تیرکش با بی‌اعتنایی راه می‌رفت؛ عجله نداشت اما نمی‌خواست وقت تلف کند. مشک آب چرمی‌اش مانند سوسیسی بادکرده دو نیم شده و پر از آب بود. سال‌های بسیاری را با آن سر کرده بود. اکنون پنجمین روز حضورش در بیابان بود. یا شاید هفتم یا هشتم. نمی‌خواست تشنه شود. اما همانطور که عرق می‌ریخت می توانست احساس کند بدنش به تدریج بی آب می‌شود و هوش و حواسش را از دست می‌دهد....

این کتاب در شمارگان 2200 نسخه و قیمت 5500 تومان منتشر شده است.