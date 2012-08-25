به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در کلاس آموزشی داوری برای سرمربیان و بازیکنان لیگ برتر که ظهر امروز شنبه در محل اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: زمانی که در لورکوزن بودم یکی از مسئولان داوری فوتبال آلمان به من گفت؛ هر داور برای قضاوت مسابقه 5 هزار مارک می‌گیرد.

وی افزود: من در خصوص دلایل پرداخت این مبلغ بالا پرسیدم که به من اعلام شد یک سوت داور می تواند 80 میلیون مارک را جابجا کند. در تیم تراکتورسازی بودم با این مسئله مواجه شدم که با یک سوت اشتباه قهرمانی از یک تیم به تیم دیگر می رود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با تاکید بر اینکه داوران هم باید برای قضاوت های خود تمرین کنند و این مسئله اشکالی ندارد ادامه داد: باید در بحث اقتصادی داوران ورود کنیم و شرایطی را فراهم کنیم تا آنها بتوانند به خوبی مسابقات را قضاوت کنند.

وی در ادامه از حسین عسگری در خصوص اینکه چه فرقی بین خط نگهدار و کمک داور وجود دارد سئوال کرد که رئیس دپارتمان داوری کشورمان خطاب به قلعه نویی گفت: اگر قانون 6 داوری را بخوانید متوجه می شوید که دو کمک داور تعیین شده باید تابع تصمیمات داور باشد. وقتی کسی تابع می شود تصمیم گیرنده نیست هرچند تاکید به همکاری تیمی شده است.

عسگری در این رابطه خطاب به قلعه نویی و سایر مربیان حاضر در این کلاس گفت: به بازیکنان آموزش دهید به پرچم داور توجه نکنند زیرا ممکن است داور تصمیم کمک داور را حتی موقع اعلام آفساید رد کند.

در این بین عسگری در خصوص اینکه کمک داور که روی خط قرار دارد اشتباه می کند آن وقت چگونه مربی با آن استرس و هیجان و فاصله دوری که با صحنه دارد آفساید بودن یا نبودن یک صحنه را تشخیص می دهد گفت: حتی به ناظران تاکید شده برای گزارش نوشتن در خصوص صحنه های آفساید فیلم بازی را ببینند.

در این هنگام علی دایی خطاب به حسین عسگری گفت: ما راضی هستیم کمک داوران یکی، دو متر هم اشتباه کنند اما در بعضی مواقع می بینیم بازیکن 8 متر در آفساید است و کمک داور آن را اعلام نمی کند.