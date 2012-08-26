هفته دولت نمادی از وحدت مردم و مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، هر چقدر این ویترین بزرگتر باشد فرصت رویت خدمات دولت بیشتر و همچنین ضریب امیدواری، دلگرمی و رضایت مندی آحاد مردم به نظام افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور ماه سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام خمینی (ره) و انقلاب، دو اسوه علم و تقوا شهید محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر که نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها، بیان اهداف و برنامه های آینده دولت هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است.

دولت شهید رجایی نخستین دولت مکتبی بود که در آن دوره بحرانی حداکثر تلاش و کوشش خود را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب، صادقانه اعمال کرد تا آنجا که جان خویش را بر سر آن نهادند.

دوم شهریور ماه هر سال آغاز هفته دولت است که روز پایانى آن سالروز شهادت محمد على رجایى رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت ایران در سال 1360 است.

استاندار گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: همراهى ملت با دولت و پشتیبانى آحاد مردم از عوامل ثبات و اقتدار دولت و این رابطه تا هنگامى که دولت یک دولت ارزشى و خدمت گزار باشد، پایدار خواهد بود.

خدمات دولت نهم و دهم بی بدیل است

مهدی سعادتی خدمات دولت نهم و دهم را بی بدیل دانست و افزود: هفته دولت فرصت مناسبی است که دولتمردان گزارش خدمات خود را به مردم ارائه دهند.

وی همچنین بر لزوم هم قسم شدن دولتمردان به جهت ادامه راه سرخ شهیدان رجایی و باهنر تاکید کرد و اظهارداشت: هفته دولت نمادی از وحدت مردم و دولت اسلامی و این از افتخارات انقلاب اسلامی است.

استاندار گیلان گفت: هفته دولت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بازخوانی کوشش ها و تلاش های صورت گرفته در راه شناسایی اهداف، گسترش انقلاب و حفظ ارزشهای متعالی آن است.

وی ادامه داد: این هفته یادآور خدمت بی منت به محرومان، مستضعفان و گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید رجایی و باهنر بویژه خدمات ارزشمند دولتهای نهم ودهم که احیا کننده گفتمان امام و انقلاب است.

دولت رجایى و باهنر آغاز عصر تازه جمهورى اسلامى به شمار می رود و شهادت آنها ضایعه ای است که دولت و مردم ایران هر سال به یاد آن در سوگ مى نشینند.

اما هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزى دولتی است که حمایت و پشتیبانى میلیونها تن از ملت خود را همراه دارد و همچنین سپاس و قدردانى از دولتى است که هدفش اجراى حدود الهى، احکام آسمانى اسلام و ایجاد جامعه اى سرشار از عدالت، نظم و امنیت است.

امسال سال آخر مجموعه ‌ای از خدمتگزاران کشور است که در دو دوره ریاست جمهوری " محمود احمدی نژاد " در هیئت وزیران مشغول خدمت بودند.

مقام معظم رهبری سال آخر خدمتگزاری دولت را آخرین فرصت برای خدمت به مردم قلمداد و فرمودند: " این سال باید جدی تر از سالهای گذشته بدون هیچ کوتاهی و سستی ادامه یابد."

آهنگ خدمت در دولت احمدی نژاد بدون کوچکترین غفلت تداوم خواهد یافت

بدون شک سال آخر دولت باید مسئولان همانند آهنگ سالهای گذشته پیش روند تا یک رکورد جدیدی از خدمت و پاکدستی ارائه دهند، کوچکترین غفلت از این مهم به ارزیابی عملکرد آنها آسیب می زند.

در این ارتباط فرماندار شهرستان لاهیجان با اشاره به اینکه خصومت دشمنان نظام در دولتهای نهم و دهم به دلیل ایستادگی بر مواضع امام و رهبری بر کسی پوشیده نیست، گفت: دشمن به تعبیر مقام معظم رهبری به دلائلی همچون پیشرفتهای چشمگیر کشور، احیای شعارهای انقلاب توسط مردم و مسئولان، بیداری اسلامی و الگو شدن جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه به شدت نگران کننده است و همین نیز عامل خشونت علیه ملت ایران است.

محمد آقا جانزاده افزود: با وجود همه دسیسه ها و نیرنگهای دشمنان، جمهوری اسلامی و ملت ایران روی پای خود ایستاده و مشکلات را پشت سر گذاشته است.

وی همچنین با بیان اینکه هفته دولت هفته تجدید پیوند و نمادی از وحدت مردم و مسئولان است، اظهارداشت: به برکت رشادتها و جانفشانی های فرزندان رشید این مرز و بوم، غیرت و همت والای جوانان عالم و فرهیخته ایران، کشور در مسیر پیشرفت و توسعه گامهای اساسی برداشته و قله های افتخار را یکی پس از دیگری فتح می کند.

فرماندار لاهیجان گفت: دولتمردان جمهوری اسلامی نیز در کنار مردم و به پاس این افتخار آفرینی ها، نهضت عظیم خدمات رسانی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و در این مسیر ثابت قدم خواهند بود.

وی یادآورشد: بدون شک تمام مسئولان و مدیران باید با تاسی از ویژگی های والای اخلاقی و رفتاری شهیدان رجایی و باهنر آنان را الگوی همیشگی خود قرار داده و با بهره گیری از رفتار این شهیدان عزیز، تلاش و کوشش در راه تعالی میهن اسلامی، زمینه های رشد و پیشرفت روزافزون کشور و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند.

شهیدان رجایی و باهنر الگوی ماندگار مسئولان و کارکنان در امر خدمت به مردم

با وجود این هفته دولت فرصتی برای ارزیابی عملکرد مسئولان است، خط کش این ارزیابی سیاستهای کلی اعلام شده از سوی رهبری و نیز رهنمودهای معظم له در دیدار سالیانه با هیئت وزیران در ایام شهریور به مناسبت بزرگداشت شهدای دولت بویژه شهیدان رجایی و باهنر است.

این هفته فرصت مغتنمی است تا مردم با نتایج تلاشهای بخشی از مجموعه نظام اسلامی بیشتر آشنا شوند و دروغ بودن محور اصلی تبلیغات دشمنان اسلام مبنی بر ناکارآیی و ناتوانی نظام اسلامی، آشکارتر شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به دستاوردهای نظام پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این نظام امروز با پشتوانه اسلام و تحت رهبری مقام معظم رهبری و تلاشهای شبانه روزی دولت کریمه دکتراحمدی نژاد بیش از هر زمان دیگری در دنیا صاحب اعتبار و جایگاه است.

غلامعلی جعفرزاده با بیان اینکه تقویت عظمت و اقتدار ایران اسلامی در گرو خدمت صادقانه مسئولان نظام است، افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی مسئولان باید برای اعتلای بیشتر کشور تلاش کنند.

وی اظهار داشت: دشمنان با فشار و تحریمها می ‌خواهند ملت ایران را تسلیم اهداف شوم خود کنند و برای دستیابی به آن دسیسه های مختلفی برای ایجاد تفرقه به کار می برند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با توجه به توطئه های ناکام دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی باید عملکرد دولت هرچه بهتر به مردم اطلاع رسانی شود.

عملکرد دولت هرچه بهتر به مردم اطلاع رسانی شود

به هر حال از مسئولیت در آموزه های دینی هم تحت عنوان گذرگاه بهشت و هم پرتگاه جهنم یاد شده و این به معنای حساسیت و پیچیدگی شرح وظایف یک خادم در نظام اسلامی است.

شاید مسئولان و مدیران نامه و منشور زیبای حکومت داری که حضرت امیر(ع) برای حاکم مصر نوشته اند را خوانده باشند، تامل درکلام سحرآمیز و لطیف این شخصیت جاودانی تاریخ بشریت به خوبی راه حق را از طریق باطل مجزا و ویژگی های راه سعادت و مولفه های شقاوت را به هر حاکم و دولتمردی که دل در گرو خدمت به مردم و رضایت حضرت حق و پیشرفت و توسعه مردمانش داشته باشد، می نمایاند.