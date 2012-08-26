  1. فرهنگ و ادب
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

اسماعیلی خبر داد:

انتشار 4 عنوان کتاب با موضوع پایداری همزمان با سومین کنگره شعر مقاومت

انتشار 4 عنوان کتاب با موضوع پایداری همزمان با سومین کنگره شعر مقاومت

عضو هیئت علمی سومین کنگره شعر مقاومت بین‌المللی اسلامی از انتشار 4 کتاب با موضوع شعر، مقاله، مصاحبه و ترجمه آثار شاعران خارج از کشور با موضوع مقاومت پایداری در بعد جهانی همزمان با برپایی این کنگره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اسماعیلی عضو هیئت علمی سومین کنگره شعر مقاومت بین‌المللی اسلامی  با اشاره به فعالیت  5 ماه گذشته هئیت علمی این کنگره گفت: و در این مدت جلسات خود را به صورت منظم برگزار نموده و موضوعات مربوط به تهیه فراخوان و محورهای آن را مورد بررسی قرار داده است.همچنین محورهای مربوط به ارسال مقالات و موضوعات شعر سومین کنگره جزو دستور کار بود که موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فراخوان برای شاعران جهت ارسال شعر فرستاده شد.

اسماعیلی مهم ترین دغدغه‌های کمیته علمی در سال جاری را برگزاری کنگره به صورت پژوهش محور بیان کرد و گفت: نکته حائز اهمیت سابقه علمی کنگره است که بایستی نسبت به سال قبل ارتقاء پیدا کند و اشعار متناسب با شان شعر مقاومت باشد و موضوعات مقاومت و پایداری در جهان اسلام مطرح شده باشد.

وی از دیگر فعالیت‌های کمیته علمی را چاپ و انتشار 3 کتاب شامل عناوین مجموعه شعر، مقاله و 16 مصاحبه با شاعران مقاومت پایداری عنوان کرد و افزود: علاوه بر  کتاب‌ها در سال جاری کتاب دیگری حاوی ترجمه آثار رسیده به دبیرخانه کنگره از شاعران کشورهای مصر، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن، بحرین، هندوستان، تاجیکستان و افغانستان منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری 4 نشست تخصصی با موضوع ادبیات پایداری و ارائه خلاصه مقالات در آن است  که دو نشست آن در تبریز و تهران برگزار شد و دو نشست دیگر نیز در ماه های آینده در زاهدان و گیلان برگزار خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به استقبال خوب شاعران از این کنگره افزود: تا به امروز بیش از 100 اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شده است و علاقه مندان تا 15 شهریور فرصت دارند تا آثار خود را ارسال نمایند.

وی در پایان یادآور شد: کنگره شعر مقاومت بین‌المللی اسلامی در حوزه مقاومت و پایداری در ابعاد جهانی فعالیت می‌کند و محدود به دفاع مقدس نیست و اولویت انتخاب نیز اشعاری است که مقاومت و پایداری را در بعد جهانی به تصویر می‌کشند.

کد مطلب 1680741

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