انتشار 4 عنوان کتاب با موضوع پایداری همزمان با سومین کنگره شعر مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اسماعیلی عضو هیئت علمی سومین کنگره شعر مقاومت بین‌المللی اسلامی با اشاره به فعالیت 5 ماه گذشته هئیت علمی این کنگره گفت: و در این مدت جلسات خود را به صورت منظم برگزار نموده و موضوعات مربوط به تهیه فراخوان و محورهای آن را مورد بررسی قرار داده است.همچنین محورهای مربوط به ارسال مقالات و موضوعات شعر سومین کنگره جزو دستور کار بود که موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فراخوان برای شاعران جهت ارسال شعر فرستاده شد.

اسماعیلی مهم ترین دغدغه‌های کمیته علمی در سال جاری را برگزاری کنگره به صورت پژوهش محور بیان کرد و گفت: نکته حائز اهمیت سابقه علمی کنگره است که بایستی نسبت به سال قبل ارتقاء پیدا کند و اشعار متناسب با شان شعر مقاومت باشد و موضوعات مقاومت و پایداری در جهان اسلام مطرح شده باشد.

وی از دیگر فعالیت‌های کمیته علمی را چاپ و انتشار 3 کتاب شامل عناوین مجموعه شعر، مقاله و 16 مصاحبه با شاعران مقاومت پایداری عنوان کرد و افزود: علاوه بر کتاب‌ها در سال جاری کتاب دیگری حاوی ترجمه آثار رسیده به دبیرخانه کنگره از شاعران کشورهای مصر، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن، بحرین، هندوستان، تاجیکستان و افغانستان منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری 4 نشست تخصصی با موضوع ادبیات پایداری و ارائه خلاصه مقالات در آن است که دو نشست آن در تبریز و تهران برگزار شد و دو نشست دیگر نیز در ماه های آینده در زاهدان و گیلان برگزار خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به استقبال خوب شاعران از این کنگره افزود: تا به امروز بیش از 100 اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شده است و علاقه مندان تا 15 شهریور فرصت دارند تا آثار خود را ارسال نمایند.

وی در پایان یادآور شد: کنگره شعر مقاومت بین‌المللی اسلامی در حوزه مقاومت و پایداری در ابعاد جهانی فعالیت می‌کند و محدود به دفاع مقدس نیست و اولویت انتخاب نیز اشعاری است که مقاومت و پایداری را در بعد جهانی به تصویر می‌کشند.