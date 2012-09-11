23 اثر تاریخی، فرهنگی و معنوی استان البرز در فهرست آثار ملی ثبت شد

محمد رضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد 100 درصدی ثبت آثار استان البرز در فهرست آثار ملی نسبت به سال گذشته اظهار داشت: تنها اثری که در این همایش مشروط پذیرفته شد ساخت چنگ بود که در صورت تکمیل اطلاعات ثبت خواهد شد.



وی افزود: این پرونده ها شامل قیدار تپه، تپه باغ سرهنگ، تپه زکی آباد شمالی، تپه زکی آباد مرکزی، محوطه شهر خاقان، تپه خیرآباد، تپه کرگلین از جمله محوطه های تاریخی استان البرز بود.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در خصوص بناهای ارائه شده در این همایش، اضافه کرد: مسجد مجموعه گاجره، خانه مدیر معدن گاجره، گرمابه هیو، گرمابه ورده، معماری دستکند امامزاده ابراهیم تکیه سپه سالار، امامزاده هاشم روستای عرب آباد کوه، گرمابه شمالی جنوبی، امامزاده اسماعیل زکی آباد و امامزاده بی بی سیکنه سنقرآباد از جمله بنا و مساجد تاریخی استان البرز بودند که در این فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.



پوینده گفت: سال گذشته 12 اثر تاریخی، فرهنگی و معنوی استان البرز در همایش شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار به ثبت رسیده بود.

وی در رابطه با میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور، تصریح کرد: مراسم پنجه پیتک طالقان، مراسم تیزه ماسیزه طالقان، مراسم شب چله طالقان، نوروز خوانی طالقان، علامت سازی سنتی، شیوه سنتی ساخت نتبور یک تکه، قفل سازی بر اساس حروف ابجد، مشبک منبت چوبی میراث ناملموس ثبت شده استان البرز بودند.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: طی این همایش چهار روزه ابتدا آثار تاریخی استان های کشور و سپس آثار ناملموس مورد بررسی و ثبت در فهرست آثار ملی قرار گرفت.