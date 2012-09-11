یادمان 120 شهید فرماندهی انتظامی زنجان رو نمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از یادواره 120 شهید نیروی انتظامی استان زنجان ،هدف ازاحداث آن را تکریم و احیاء ایثارشهداء یاد کرد و افزود:باید نسل جوان از فداکاری و ایثار شهیدان اطلاع داشته باشند .

وی اظهار داشت:شهداء نمرده اند و زنده اند و از الطاف الهی بهره مند هستند و همه جا حضور دارند.

فرمانده انتظامی استان زنجان ، این یادمان را دارای نمادی از لاله به عنوان سمبل شهدا، کبوتر آزادگی، پرچم جمهوری اسلامی ایران و نیم قوص آرم ناجا اعلام کرد و گفت : تصویر 120 شهید فرماندهی انتظامی استان زنجان بر روی سنگ هایی حکاکی و بر دیواره یادمان نصب شده است .

سردار شرفی تاکید کرد: ساخت یادمان یک ماه طول کشیده و اعتبار آن از طرف ناجا تامین خواهد شد.

وی افزود: این شهیدان در راستای ایجاد امنیت و آرامش امروزجامعه شهید شده اند و در این راستا باید نسل امروز راه و آرمان این شهیدان را ادامه دهند .

فرمانده انتظامی استان زنجان یاد آور شد: این یادمان در تقاطع پلیس احداث شده است.

سردار شرفی افزود: جوانان باید با این شهیدان آشنا شوند و بدانند که این آرامش و انقلاب به سادگی به دست نیامده است.