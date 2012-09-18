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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

تصویب لایحه اورژانس اجتماعی/ شهرهای بالای 50 هزار نفر در اولویت

تصویب لایحه اورژانس اجتماعی/ شهرهای بالای 50 هزار نفر در اولویت

مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی ورازت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب لایحه اورژانس اجتماعی در دولت خبر داد و گفت: اورژانس اجتماعی تا پایان برنامه پنجم توسعه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت راه اندازی می شود.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه لایحه اورژانس اجتماعی بزودی با ابلاغ دولت در سراسر کشور اجرایی می شود.

وی گفت: این لایحه به دلیل ماهیت فرابخشی بودن نیاز به همکاری دستگاههای مختلف را داشت به همین دلیل با تصویب در دولت این امر میسر خواهد شد و همچنین از این پس مصوبه قانونی برای فعالیت خود دارد.

به گفته مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تصویب لایحه اورژانس اجتماعی این تفکر که مداخلات اجتماعی قبل از قضایی باید انجام شود، نهادینه شده است و همچنین بودجه ای مشخص نیز برای اجرای برنامه ها و فعالیت اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه اورژانس اجتماعی از سال 88 در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: این لایحه با همکاری موثر سازمان بهزیستی و تشکیل جلسات کارشناسانه با مسئولان بهزیستی استانها و کشور در دفتر آسیبهای وزارت رفاه تدوین و اصلاحات لازم انجام و در نهایت 8 فروردین سال جاری برای تصویب به دولت ارسال و پس از بررسی در کمیسیون فرعی اجتماعی، از سوی هیئت وزیران به تصویب نهایی رسید.

موسوی با بیان اینکه تصویب لایحه اورژانس اجتماعی اتفاق بزرگی در تاریخ خدمات اجتماعی کشور است، گفت: براساس این لایحه تا چند سال دیگر در تمام شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت اورژانس اجتماعی راه اندازی خواهد شد.

به گفته مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اورژانس اجتماعی بهترین فرصت برای قضازدایی و پیشگیری از جرم خواهد بود. هر چند در اجرا شاید اورژانس اجتماعی با مشکلاتی همراه باشد اما از نظر نرم افزازی هیچ کشوری چنین ساختاری را ندارد.

کد مطلب 1698849

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