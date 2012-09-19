به گزارش خبرنگار مهر، پس از توزیع قسمت 25 مجموعه "قهوه تلخ" به دلایلی پخش آن متوقف شد. اما هشت ماه بعد پس از برطرف شدن مشکلات مجموعه، قسمت‌های بعدی روانه بازار شد و عوامل پروژه تصویربرداری قسمت‌های پایانی را آغاز کردند.

این مجموعه طبق گفته کارگردان و تهیه‌کننده، باید در 37 قسمت به پایان می‌رسید اما حدود سه هفته پیش که قسمت 34 وارد شبکه خانگی شد، با وجود اینکه قرار بود هر هفته یک قسمت وارد بازار شود، مجددا توزیع مجموعه متوقف شد و دیگر خبری از ادامه تولید آن هم منتشر نشد.

هم‌زمان خشایار الوند نویسنده مجموعه در گفتگویی اعلام کرد ما هنوز قسمت آخر را تصویربرداری نکرده‌ایم اما بخش‌های قبل از پایان‌بندی آماده عرضه به بازار است.

خبری از تهیه‌کنندگان نیست!

این‌بار نیز الوند در ارتباط با توقف پخش مجموعه و سرانجام تصویربرداری قسمت آخر "قهوه تلخ" به خبرنگار مهر گفت: قسمت 35 و 36 آماده پخش است و حتی حدود نیمی از فینال کار نیز تصویربرداری شده‌است. ما 10 روز برای گرفتن صحنه پایانی "قهوه تلخ" وقت لازم داریم اما متاسفانه هنوز خبری در ارتباط با ادامه مجموعه و گرفتن این صحنه‌ها از تهیه‌کنندگان کار (حمید و مجید آقا گلیان) نیست.

وی افزود: هر چقدر هم به همراه دیگر عوامل پیگیر این موضوع می‌شویم به هیچ نتیجه مشخصی نمی‌رسیم. این در حالی است که آنها با عوامل نیز تسویه حساب نکرده‌اند و برای اییکه عوامل ضبط این صحنه‌ها را دوباره آغاز کنند، نیاز است که مبالغ تعیین شده و بدهی دوستان پرداخت شود.

دیگر نمی‌توانیم با سازندگان برخورد کنیم

سعید رجبی فروتن مدیرکل سابق همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی معاونت سینمایی درباره شرایط این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: قسمت 34 مدتی یش وارد بازار شده‌است اما بیش از دو ماه است که تهیه‌کنندگان "قهوه تلخ" نسخه جدید را برای بازبینی به ارشاد ارائه نکرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد که گویا پروژه متوقف است.

وی افزود: برخی از افرادی که در بخش ساخت سریال در شبکه خانگی فعالیت می‌کنند با سرمایه اندک وارد این عرصه می‌شوند و به بازگشت سرمایه و فروش آن توجه دارند تا قسمت‌های بعدی را بسازند. در این میان پروژه‌های محدودی هستند که پس از ساخت قسمت اعظمی از کار برای گرفتن مجوز و نمایش در شبکه خانگی اقدام می‌کنند.

رجبی‌فروتن ادامه داد: وقتی چنین وقفه‌هایی در پخش یک مجموعه در شبکه خانگی رخ می‌دهد قطعا باعث می‌شود اعتماد مخاطب کم شود و این لطمه جبران ناپذیری است.

وی که مدتی است سمت مدیریتی‌اش در ارشاد تغییر کرده گفت: باید در همان ابتدا و زمانی که دوستان برای گرفتن مجوز اقدام می‌کنند، چنین مسائلی را به آنها گوشزد کنیم و حتی در بندهای شروط مجوز این مسائل قید شود. ما دیگر نمی‌توانیم با سازندگان این کار که در مرحله پایانی هستند، برخورد کنیم و فقط باید امیدوار باشیم که به زودی این بخش‌های پایانی "قهوه تلخ" روانه بازار شود. قطعا با سازندگان این مجموعه در ساخت کارهای آینده در شبکه خانگی برخورد خواهد شد.

این اظهارات و شنیده‌ها درباره بی‌توجهی تهیه‌کنندگان مجموعه قهوه‌ تلخ در حالی است که برادران آقا گلیان یک انیمیشن بلند سینمایی را هم در حال ساخت داشته‌اند که این کار نیز در مراحل فیلمبرداری متوقف شده‌است. در حال حاضر تعدادی از عوامل انیمیشن "بانویی از ماه" به صنف واحد تهیه‌کنندگان و حتی دادسرا برای عدم تعهد مالی این تهیه‌کنندگان شکایت کرده‌اند. برادران آقاگلیان در تمام این مدت و در واکنش به این اخبار سکوت پیشه کرده‌اند.