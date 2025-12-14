«قهوه تلخ» در راه تولید یک بازی ویدیویی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید آقاگلیان تهیه کننده سریال قهوه تلخ با اشاره به اینکه در ارتباط با پروژه قهوه تلخ تاکنون سه بار تلاش کرده‌اند که گیم آن را بسازند اما به خروجی مناسب و جذابی نرسیده‌اند، گفت: معتقدیم «قهوه تلخ» یکی از موفق‌ترین کارهای خودمان در میان آثاری چون مرد هزارچهره، پاورچین، شب‌های برره و باغ مظفر است و پتانسیل تبدیل آن به گیم بسیار بالاست. اما علی‌رغم سرمایه‌گذاری نتوانستیم به گیمفیکیشن خوبی برای آن برسیم.

وی به سابقه این تلاش‌ها اشاره کرد و افزود: سال ۱۳۹۱، زمانی که مشغول تولید و عرضه «قهوه تلخ» بودم، یک تیم بازی‌ساز به من مراجعه و پیشنهاد ساخت بازی این اثر را مطرح کرد. از همان روز ذهن من درگیر این موضوع شد که ما باید بتوانیم وارد این جریان شویم. ما با چند استودیو بازی‌سازی وارد صحبت شدیم، اما نتوانستیم به شکل و کیفیت مدنظرمان برسیم. در نهایت، حدود چهار سال پیش، یک تیم بازی‌ساز از افراد حاضر در استودیوهای مختلف دور هم جمع کردیم و نزدیک به دو سال برای تولید این بازی سرمایه‌گذاری کردیم، اما آنچه تولید شد ما را اقناع نکرد.

این تهیه کننده اظهار کرد: به هر حال ویژند «قهوه تلخ» در ژانر کمدی جایگاه ویژه‌ای نزد مخاطب دارد، اما خروجی کار چه به لحاظ گیمیفیکیشن و چه به لحاظ گرافیک و انیمیشن، برای ما راضی‌کننده نبود و جذابیت نداشت.



وی افزود: هنوز هم اگر استودیوهایی باشند که بتوانیم برای تولید بازی «قهوه تلخ» با هم همکاری کنیم، از آن استقبال می‌کنیم. امروز با توجه به حضور هوش مصنوعی و گسترش آن، شرایط تولید بازی باکیفیت فراهم است. ما آماده‌ایم اگر گیمیفیکیشن مناسبی برای این بازی دریافت کنیم، آن را به‌عنوان یک بازی بزرگ و موفق عرضه کنیم.

آقاگلیان به الگوبرداری از تجربه‌های جهانی در خصوص طراحی بازی براساس فیلم‌ها و سریال‌های موفق و پرمخاطب اشاره کرد و افزود: در حوزه‌های تولید محتوا و به لحاظ اقتصادی و تجاری، می‌توانیم نگاه کنیم ببینیم کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه چه کار کردند. اصولاً در این کشورها وقتی محتوایی تولید می‌شود، در ادامه بهره‌برداری‌های متفاوتی از آن می‌شود، چرا که هزینه زیادی صرف تولید و عرضه آن محتوا شده تا به نتیجه برسد. در ایران اما هیچ بهره‌برداری جانبی از یک محتوای موفق انجام نمی‌شود.

این تهیه کننده گفت: اگر این بستر به‌درستی جا بیفتد، به رشد محتوا کمک می‌کند. محتوا در کشور ما نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌هایی که در حال حاضر درگیر این کار هستند، سرمایه‌های خیلی بزرگی نیست. آمار و ارقام در حوزه گردش مالی بازی‌های مطرح در دنیا بسیار بزرگتر از پول‌هایی است که در پلتفرم‌ها درگیر تولید محتوا است. پس اگر زمینه توسعه این امر فراهم شود، می‌توانیم آن را به تمام دوستان تهیه‌کننده تعمیم دهیم.