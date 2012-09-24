پایان ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) با طراحی استاد فرشچیان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پلارک در نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد افزود: ساخت ضریح امام حسین(ع) یک کار سنگین و بی‌نظیری است که چهار سال به طول انجامید و طراحی آن نیز توسط استاد فرشچیان انجام شد.

به گفته وی، اساتید برجسته عملیات ساخت را بر عهده گرفتند و چوب آن نیز از کشور برمه انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه سازه مجموعه 12تن وزن دارد گفت: در این سازه 20 پنجره طراحی شده است و طول آن نیز 22 متر و 86 سانت است. همچنین 4.5 نقره و 120 کیلو طلای 18 عیار ، 2 تن مس، 700 کیلوگرم برنج و 650 کیلوگرم فلزات دیگر در آن به کار رفته است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات تاکید کرد: هزینه‌ای برآورد شده برای ساخت ضریح امام حسین(ع) 4 میلیارد تومان است که امیدواریم تا روز پنجشنبه از آن پرده برداری کنیم و پس از آن نیز به مدت 15 روز برای بازدید اقشار مختلف به نمایش در می‌آید به طوری که خانواده شهدا، مراجع عظام، برخی از میهمانان خارجی و عناصر و دست اندرکاران ساخت ضریح در اولویت بازدید از آن هستند.

پلارک گفت: تا پایان ماه جاری این ضریح برای زیارت مستقر خواهد بود و در ماه محرم نیز برای انتقال به کشور عراق آماده شده و در اول ذیحجه ضریح باز خواهد شد به طوری که بیش از 50 درصد از قطعات آن را بسته بندی شده و از طریق هوایی به عراق منتقل می‌کنیم و 50 درصد دیگر را به اشکال خاص از طریق زمینی منتقل خواهیم کرد تا مردم بتوانند آن را زیارت و بدرقه کنند.

وی در خصوص ضریح قدیمی امام حسین(ع) نیز گفت: این ضریح 76 سال عمر داشت و دیگر برای زیارت پاسخگو نبود به همین دلیل احساس خطر می‌شد و در نهایت با عنایت آیت‌الله سیستانی به ما پیشنهاد ساخت ضریح جدید داده شد که توافق‌نامه این کار نیز به امضای دو طرف رسید.

به گفته وی، سازه جدید با رعایت شرط نگهداری و تعویض برخی قطعات 400 سال طول عمر برای آن پیش بینی شده است. همچنین تامین امنیت این ضریح نیز از سوی مقامات عراقی تاکید شده به طوری که آنها خواستار نمایش این ضریح در شهرهای مختلف کشور خود شدند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در خصوص تعویض سنگ حرم امام حسین(ع) نیز گفت: این پروژه با عنوان یا حسین نامگذاری شده که 5 مرحله دارد به طوری که تعویض دیوارها، ستون، نصب ضریح و ... از جمله اقداماتی است که در این پروژه انجام خواهد شد. برای تعویض سنگ حرم امام حسین(ع) 5 هزار متر سنگ در نظر گرفته شده که این نوع سنگ در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود.

وی در خصوص ضریح قدیمی نیز گفت: پیشنهاد شورای سیاست گذاری ستاد عتبات عالیات این است که قطعات ضریح را به صورت تفکیکی باز و به کشورهای مختلف هدیه کنیم که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد در غیر این صورت این ضریح در موزه نگهداری خواهد شد.

پلارک در مورد توسعه حرم اماکن مقدسه در کربلا نیز گفت: این کار آغاز شده به طوری که در نجف اشرف توسعه صحن حضرت زهرا(س) در زمان بندی 4 ساله در نظر گرفته شده است که با این اقدام صحن بیش از 10 برابر افزایش پیدا می‌کند. همچنین برای توسعه صحن حرم امام حسین(ع) طرح جامعی تدوین شده که با اجرای آن بین‌الحرمین حذف و به زیر زمین منتقل می‌شود.

به گفته وی، این کار بیش از 10 سال زمان نیاز دارد و از هم اکنون نیز بخشی از آن آغاز شده است. همچنین دو طبقه کردن بین‌الحرمین و توسعه صحن امامین جوادین در کاظمین و امامین عسکرین نیز در دستور کار قرار دارد و بخش‌هایی از آن نیز آغاز شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات به ساخت بیمارستان 120 تخته در کربلا اشاره کرد و گفت: بیمارستان سید‌الشهداء در ماه شعبان افتتاح شد و همچنین دی کلینیکی را نیز در صحن ایجاد کردیم تا تمامی زائران بتوانند خدمات سرپایی و درمانی خود را از آن دریافت کنند.

وی در مورد میزان دریافت هدایای مردمی از ابتدای سال تا کنون نیز گفت: هیچ مشکلی در خصوص تامین منابع خود نداریم به طوری که هر روزه شاهد کمک‌ها و هدایای مردم نیکوکار کشورمان هستیم و تا کنون نیز بیش ز 20 میلیارد تومان کمک دریافت شده است.

به گفته پلارک، مردم می‌تواند با ارسال پیامکی بدون متن به 888 همراه اول برای بازسازی و کمک به ستاد عتبات عالیات اقدام کنند.