صادرات سنتی تعطیلی دو مرز چذابه و شلمچه را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه دوشنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان خوزستان اظهار کرد: اجرای حمل یکسره کالا جزء لاینفک تجارت است و برآن هستیم که این طرح را در استان به صورت قطعی اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه توسعه صادرات از جمله مزایای حمل یکسره کالا است، افزود: در این راستا تمام زیرساختهای لازم باید فراهم شود و روشهای قدیمی و سنتی صادرات کالا به عراق پایان یابد.

حجازی همچنین با اشاره به صادرات غیر نفتی کالا از گمرکات استان، گفت: کاهش صادرات در نیمه نخست سال به دلیل مسائل تحریم و نرخ ارز بوده است اما با توجه به افزایش ارزش ارزی انگیزه صادرات در استان افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت تقاضای جهانی در حال تغییر است و روند صادرات در شهریورماه نسبت به ماه قبل دو برابر شده، افزود: وضعیت جهانی در حال تغییر است و تحریمها نمی تواند در دراز مدت ادامه یابد.

رئیس کارگروه صادرات غیرنفتی استان خوزستان با بیان اینکه موانع موجود در نیمه دوم سال رفع می شود، تصریح کرد: نگران جبران این وضعیت نیستیم و صادرات به دلایل مختلف در نیمه دوم سال اوج می گیرد به طوری که در ماههای دی، بهمن و اسفند به نقطه ایده آل می رسد.

وی با بیان اینکه باید از فرصت شش ماهه دوم سال به نحو مطلوب استفاده کرد، به افزایش 23 درصدی وزن کالاهای صادر شده به کشور عراق اشاره کرد و گفت: اجرای حمل یکسره کالا، صادرات به کشور عراق را به مرز یک میلیارد دلار می رساند .

حجازی همچنین بر ایجاد زیرساختهای لازم در دو مرز شلمچه و چذابه تاکید کرد و گفت: در حال حاضر زیرساختها در این دو مرز سرعت لازم را ندارد که باید اهمیت بیشتری به این موضوع داده شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی خوزستان در آستاراخان و بصره، اظهار کرد: صور خدمات فنی و مهندسی باید تقویت شود.

حجازی بر ایجاد روابط تجاری با دیگر کشورهای هدف تاکید کرد و گفت: همه دستگاههای مسئول به ویژه بخش خصوصی باید برای ظرفیت سازی، بازاریابی و توسعه استان تلاش کنند.