19 ماه نبرد خاموش و 8 سال جنگ تحمیلی/ جنگ تن با تانک در پل ذهاب

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یادآور رشادتهای رزمندگانی است که جان بر کف به فرمان رهبر لبیک گفتند و حادثه ای شگرف رخ داد.

بر همین اساس و در ادامه تهیه گزارشهایی در خصوص ناگفته های دفاع مقدس از زبان رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس، این بار پای گفتگوی محقق و پژوهشگر دفاع مقدس رضا میرزایی نشستیم.

رضا میرزایی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رزمندگان، 19 ماه بیشترین فداکاری ها، حماسه ها و از خود گذشتگی ها را در اوج مظلومیت در تاریخ انقلاب اسلامی ایران پشت سر گذاشتند و در این نبرد خاموش، شهدای بسیاری را تقدیم اسلام کردند که تا به حال به آن صورت بازگو نشده و امیدواریم بتوانیم گوشه هایی از فداکاری آن دلاور مردانی که همه کارشان خالصانه برای خدا بود را بازگو کنیم.

میرزایی افزود: دشمنان اسلام به خصوص سران کشورهای آمریکا و اسرائیل و اروپا که در این منطقه منافع داشتند با پیروز شدن انقلاب اسلامی منافع خود را در خطر دیدند و از طرف دیگر سران کشورهای عربی از شکل گیری انقلاب اسلامی در هراس بودند و می دانستند که اگر این نظام الهی شکل بگیرد الگویی برای مسلمانان و آزادی خواهان جهان خواهد شد.

وی ادامه داد: آنها مطمئن بودند که در منطقه بیداری اسلامی به وجود خواهد آمد و سران ظالم دیگر جایگاهی در کشورشان نخواهند داشت و همچون شاه ایران یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد، از سوی دیگر رژیم بعثی عراق اختلاف دیرینه مرزی با ایران داشت و صدام حسین که فردی جاه طلب بود و فضا را برای خود مناسب می دید با تحریک و کمک همه کشورهای ظالم برای ساقط کردن نظام اسلامی 19 ماه تلاش کردند و همه مخالفین داخلی نظام را سامان دادند.

نظام بهای سنگین عدالت خواهی را با خون هزاران شهید و جانباز پرداخت

وی ادامه داد: آنها از همان ابتدا دشمنی خود را با نظام مقدس اسلامی آغاز کردند و در اصل این نظام الهی از همان ابتدا بهای سنگین عدالت خواهی و اسلامی بودنش را با خون هزاران هزار شهید و جانباز پرداخت.

میرزایی اضافه کرد: از همان ابتدای پیروزی انقلاب توطئه ها یکی پس از دیگری شروع شد و دشمنان داخلی به خصوص منافقین با کمک بیگانگان در سراسر کشور بحران سازی کردند.

محقق و پژوهشگر دفاع مقدس گفت: آنها مردم را علیه نظام تحریک می کردند، جنگ قومی و مذهبی به راه می انداختند و کشور را نا امن کرده و بسیاری از دلسوزان کشور را ترور کردند و در مراکز حساس کشور بمب گذاری می کردند.

محقق و پژوهشگر دفاع مقدس با بیان اینکه دشمن بعثی حملات روانی خود را از 4 استان مرزی کشور آغاز کرد، گفت: 31 شهریور 1359 آغاز هجوم سراسری ارتش عراق به ایران اسلامی بود که هم اکنون این سئوالات در ذهن نسل جوان پیش می آید که قبل از تجاوز رژیم بعث عراق به ایران اسلامی کشور ما در چه شرایطی به سر می برد؟یک ماه قبل از هجوم دشمن در جبهه های نبرد چه گذشت؟

عراقی ها یک ماه قبل از هجوم سراسری تجاوزات خود را در نوار مرزی ایران تمرین کردند

عراقی ها یک ماه قبل از هجوم سراسری تجاوزات خود را در نوار مرزی ایران تمرین کرده و چندین نقطه از خاک کشور را به منظور تست قوای ایران به اشغال در آوردند تا ضمن ارزیابی توانایی قوای مسلح ایران، از واکنش افکار جهانیان بر این رویداد تاریخی آگاهی یابند.

میرزایی اضافه کرد: در این راستا شانزدهم شهریورماه سال 59 عراقی ها زین القوس و پاسگاه خان لیلی را در شرق خسروی اشغال کردند و در ادامه در 20 شهریور ماه همان سال نیروهای دشمن به پاسگاه شلمچه حمله کردند که در روز بعد میمک به تصرف عراق درآمد.

وی ادامه داد: در 25 شهریور ماه 59 پاسگاه انجیره در منطقه میمک تصرف شد و چند روز بعد در 29 ام همان ماه نبرد سنگین توپخانه ای از منطقه شلمچه تا خرمشهر در حاشیه اروند به وقوع پیوست که در همان روز پاسگاه شیخان در منطقه نوسود به تصرف عراقی ها در آمد.

محقق و پژوهشگر دفاع مقدس گفت: در روز بعد نیز پاسگاه های گیسکه در شرق سومار، چغاحمام و چیلات در مرزهای سومار و نفت شهر و دهلران توسط عراقی ها تصرف شد و در همان روز عراقی ها نیمی از هواپیماهای خود را به خصوص هواپیما های مسافربری را به پایگاه های عربستان، کویت، امارات، عمان، یمن شمالی و اردن فرستادند تا در برابر حملات متقابل ایران در امان باشند.

وی با بیان اینکه صدام حسین رئیس جمهور عراق در 26 شهریور 59 قرارداد 1975 الجزایر را رسماً به طور یک جانبه لغو کرد، گفت: من در آن زمان در پاسگاه های مرزی مستقر بودم و مسئولیت بخشی از پاسگاه های مرزی را بر عهده داشتم و می دیدیم که عراقی ها لشکرهای خود را به منطقه می آوردند و خودشان را برای یک جنگ تمام عیارآماده می کردند.

فرماندهان سپاه بارها بنی صدر را از حمله قریب الوقوع عراق با خبر کرده بودند

وی ادامه داد: فرماندهان سپاه بارها بنی صدر را از حمله قریب الوقوع عراق با خبر کرده بودند ما هرچه گزارش می دادیم، هرچه فریاد می کردیم بنی صدر هیچ اقدام و یا عملی انجام نمی داد به همین خاطر صدام حسین احساس کرد می تواند در هجوم سراسری ایران را شکست دهد!

وی گفت: جنگ در حالی آغاز شد که هنوز بیش از 19 ماه از عمر انقلاب نگذشته بود نظام جمهوری اسلامی ایران تثبیت نشده بود در گوشه و کنار کشور حوادث مختلفی رخ می داد، تعداد نیرو های سپاه پاسداران در سراسر کشور حدود 30 هزار نفر بود و در آن مقطع پاسداران در حال شکل گیری بودند و دوره های آموزشی کلاسیک نظامی را نگذرانده بودند، توپ و تانک و سلاح های سازمانی نداشتند و در آن دوران سلاح هایی که در اختیار سپاه بود امانتی ارتش بود که در دوران انقلاب به دست مردم افتاده بود و نیروهای سپاه آنها را جمع آوری کرده بودند.

میرزایی افزود: همچنین در آن زمان بحران در مناطق کرد نشین همه توان سپاه را به خود مشغول کرده بود، ارتش ما در انقلاب آسیب دیده بود بیشتر فرماندهان ارشد ارتش به علت وابستگی به رژیم شاه و ضدیت با نظام اسلامی، اخراج، اعدام و یا از کشور فرار کرده بودند.

40 هزار مستشار نظامی آمریکایی در ایران ارتش را مدیریت می کردند

وی افزود: قبل از انقلاب، کشور به آمریکا وابسته بود همه قطعات و تجهیزات نظامی ارتش از هواپیما گرفته تا توپ، تانک، سلاح سبک، سنگین، سیستم های مخابراتی، موشکی و رادار وابسته به آمریکا بود ضمن اینکه تعداد 40 هزار نفر مستشار نظامی آمریکایی در ایران در سراسر پایگاه های مهم نظامی حضور داشتند و ارتش ما را مدیریت می کردند.

محقق و پژوهشگر دفاع مقدس گفت: آنها بعد از فرار از کشور همه اطلاعات مربوط به ایران به خصوص اطلاعات مربوط به ارتش را به رژیم عراق داده بودند.

وی افزود: در داخل ارتش، انقلابیون در حال سازماندهی مجدد بودند، ارتش تا انطباق با وضعیت جدید انقلابیون و نظام اسلامی فاصله بسیار داشت و در آن زمان رئیس جمهور وقت بنی صدر به جای چاره اندیشیدن و متحد کردن کشور علیه دشمن، خود نیز عامل تفرقه شده بود پاسداران و نیروهای دلسوز را سرکوب می کرد، نیروهای مخالف نظام را به کار می گرفت و اهداف دشمن را پیش می برد.

صدام پیروزی کوتاه مدت 3 روزه را در سر می پروراند

میرزایی ادامه داد: صدام قبل از حمله به ایران پیروزی کوتاه مدت را در سر می پروراند ضمن اینکه در استراتژی عراق تصرف 3 روزه خوزستان طرح ریزی شده بود و صدام حسین قبل از صدور فرمان حمله، خوزستان را در نقشه هایش از ایران جدا کرده و به عنوان استان نوزدهم به خاک عراق ضمیمه کرده بود و نام خوزستان را به عربستان، اهواز را به الاحواز آبادان را به عبادان، خرمشهر را به محمره و سوسنگرد را به حفاجیه تغییر داده بود.

محقق و پژوهشگر دفاع مقدس گفت: برای تحقق این هدف گروه هایی از مردم عرب زبان خوزستان موسوم به خلق عرب قبل از شروع جنگ در خوزستان با دولت مرکزی درگیر بودند، آنها گرایش به عراق داشتند و از سوی آن رژیم تقویت می شدند.

وی اظهار داشت: ارتش عراق قبل از حمله به ایران نیروهای اطلاعاتی خود را با کمک آنها به داخل کشور هدایت کرده و همه مکان ها را شناسایی کرده بودند، در هنگام هجوم سراسری در کنار هر فرمانده عراقی یک مزدور منافق ایرانی قرار داشت که نیروهای عراقی را به سوی مکان های مهم و حساس راهنمایی می کرد.

وی گفت: ارتش رژیم عراق در ساعت 14 روز 31 شهریور 1359 شهر های بی دفاع مرزی ایران را آماج حملات بمباران هوایی و توپخانه ارتش عراق قرار داد و سراسر شهرها آتش و خون بود، مردم بی دفاع، وحشت زده و هراسان به هر سو می دویدند و در ابتدا دشمن در این هجوم دو هدف عمده را دنبال می کرد، در شهر های مرزی ارعاب مردم به منظور تخلیه شهر ها و تسهیل در پیشروی نیروها و در شهرهای دور نیز دست انهدام پایگاه های نظامی، فرودگاه ها، پالایشگا ها و مراکز بزرگ اقتصادی بود .

وی گفت: هواپیما های عراقی در عمق ایران تا تهران به پرواز در آمدند و به بمباران شهرها پرداختند این اقدام عراق پیش از آن که اهمیت نظامی داشته باشد اهمیت روانی داشت دشمن در ابتدا قصد در هم شکستن روحیه مردم و مسئولین را داشت آنها هجوم سراسری خود را با جنگ روانی آغاز کردند تا زمینه برای پیشروی سریع نیروهای پیاده و تصرف هدف های مهم فراهم شود.

آغاز حملات هوایی دشمن مردم را شوکه کرد

وی گفت: در ابتدا شوک بزرگی به مردم و مسئولین کشور وارد شد اما امام خمینی(ره) بلافاصله ابتکار عمل نشان داده، جنگ روانی را به دست گرفته و بحران را مهار کردند و آرامش را به کشور برگرداندند. اعتماد به نفس مردم و مسئولین تقویت شد امام خمینی(ره) با یک جمله زیبا فرمودند "دزدی آمده سنگی انداخته و رفته ما او را تنبیه خواهیم کرد."

محقق و پژوهشگر دفاع مقدس اضافه کرد: امام، مردم و مسئولین را برای مقابله با دشمن فراخواندند مردم نیز در پیروی از فرمان امام برای سرکوب دشمن به سوی جبهه روانه شدند، رژیم عراق از پنج استان مرزی ایران هجوم سراسری خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: سرزمین استان خوزستان مهم ترین و اصلی ترین هدف رژیم عراق بود، در 31 شهریور 1359 ارتش عراق تحت فرماندهی سپاه سوم با پنج لشکر پیشرفته 3 و 9 و 10 زرهی، یک و پنج مکانیزه و با تیپ 31 نیروی مخصوص و گروه هایی از گارد مرزی و همچنین با پشتیبانی آتش سنگین توپخانه، هجوم سراسری خود را از چهار محور شروع کرد.

میرزایی گفت: قصر شیرین از چهار طرف محاصره شد عراقی ها با توپخانه شهر را به شدت گلوله باران کردند مردم شهر خانه و کاشانه را رها کرده و هراسان و آواره از شهر خارج می شدند عراقی ها جوانان شهر را دستگیر کرده و به اسارت بردند بسیاری از دختران گرفتار عراقی ها شده بودند بسیاری از زنان، کودکان و مردان با پیکری خسته و تنی مجروح با پای پیاده از بیابان ها مسیر 29 کیلومتری قصر شیرین را تا سر پل ذهاب طی کردند صحنه بسیار وحشتناکی بود.

وی گفت: من در روز دوم جنگ خودم را به سر پل ذهاب رساندم عراقی ها به تدریج حلقه محاصره را در قصر شیرین تنگ تر می کردند که در نهایت شهر پس از شش روز مقاومت در پنجم مهرماه 59 اشغال شد.

رزمندگان سپاه استان همدان سد راه عراقی ها شدند

محقق و پژوهشگر دفاع مقدس اضافه کرد: لشکرهای هشت و شش عراق پس از اشغال شهرهای خسروی و قصر شیرین از دو سمت وارد شهر سر پل ذهاب شدند و شهر در حال سقوط بود که رزمندگان سپاه استان همدان خودشان را به سر پل ذهاب رساندند و با کمک مردم محلی و نیروهای استان کرمانشاه سد راه عراقی ها شدند.

وی گفت: سردار حسین همدانی فرماندهی نیروهای همدان را بر عهده داشت من هم این توفیق را داشتم از همان ابتدا به عنوان یکی از مسئولین در کنار رزمندگان بوده و شاهد حماسه ها و فداکاری های آنان باشم.وی گفت: در داخل شهر جنگ تن با تانک بود خلبان قهرمان علی اکبر قربان شیرودی از همان ابتدا با هلی کوپتر،تانک ها را یکی پس از دیگری منهدم کرد به عراقی ها تلفات سنگین وارد شده بود آنها از گرفتن شهر و پادگان ابوذر و ارتفاعات پاتاق ناکام ماندند و در نهایت به ارتفاعات گامپشان، کوره موش، قراویز و بازی دراز که مشرف به شهر بود هدایت شدند.

وی ادامه داد: فرمانده لشکر هشت پیاده به خاطر ناتوانی در تصرف سر پل ذهاب و پادگان ابوذر به دستور صدام اعدام شد و اگر رزمندگان استان همدان نمی رسیدند شهر سرپل ذهاب و پادگان ابوذر و ارتفاعات پاتاق سقوط می کرد.

وی گفت: لشکر چهار پیاده عراق با هدف تصرف شهر گیلان غرب از پاسگاه خان لیلی پیشروی خود را شروع کرد و از مسیر چم امام حسن به دروازه های گیلان غرب رسید.

میرزایی اضافه کرد: مردم، سرسختانه از خود مقاومت نشان دادند و با کمک پاسداران دشمن را از اطراف شهر بیرون راندند عراقی ها در ارتفاعات دار بلوط، پشت پلیا، چقالوند، شیاکو، چرمیان، گور سفید، تنگ حاجیان، تنگ کورک و تنگ قاسم آباد که مشرف به شهر بود مستقر شدند.

وی گفت: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همه ی دنیای کفر متحد شدند تا این نظام الهی را ساقط بکنند . در ابتدا 19 ماه جنگ خاموش داخلی به راه انداختند اما شکست خوردند هشت سال جنگ را بر ما تحمیل کردند حدود 15 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال کردند در نهایت مردم انقلابی ایران اسلامی با فداکاری فرزندان دلاورشان و با کمک الهی و با رهبری بی نظیر امام خمینی (ره) و با تقدیم حدود 219 هزار شهید، 25 هزار مفقود، 500 هزار جانباز و مجروح و 42175 آزاده و با اجرای حدود یکصد عملیات بزرگ و کوچک و صدها عملیات ایزایی دشمنان اسلام را از سرزمین مقدس ایران بیرون راندند و سر افرازانه نظام مقدس ایران اسلامی را حفظ کردند.