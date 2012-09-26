  1. سیاست
۵ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۶

امیرموسوی در گفتگو با مهر:

رژیم صهیونیستی عددی نیست و ما اصلا آنها را به حساب نمی آوریم

رژیم صهیونیستی عددی نیست و ما اصلا آنها را به حساب نمی آوریم

جانشین فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی عددی نیست که جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند، آنها اصلا عددی نیستند که ایران را تهدید کنند و نیروهای مسلح آنها را به حساب نمی آورند گفت: نیروهای مسلح آمادگی دارند ماموریت های محوله در هر سطح و گستره ای را به خوبی انجام دهند.

امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی در حاشیه مراسم افتتاح باغ موزه دفاع مقدس که شب گذشته برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با بیان مطلب فوق گفت: البته برای تهدیدات احتمالی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح آمادگی دارند ماموریت خود را به خوبی انجام دهند اما باز هم تاکید می کنیم اسرائیل اصلا عددی نیست و ما آنها را به حساب نمی آوریم.

جانشین فرمانده کل ارتش به درس های دفاع مقدس برای نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس به ما یاد داد که روی پای خودمان بایستیم و با اتکا به خداوند بزرگ به حرکت خود ادامه دهیم.

امیر سرتیپ موسوی ادامه داد: دفاع مقدس به ما آموخت اگر همه دنیا هم با یکدیگر بر سر یک باطل متحد شوند و ملتی بر سر حرف خود استقامت به خرج دهد حتما پیروز خواهد شد.

جانشین فرمانده کل ارتش در ادامه در خصوص فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: از هر زاویه ای به دفاع مقدس نگاه کنیم این حادثه یک دانشگاه تمام عیار بود که امام آن را تاسیس کردند.

امیر سرتیپ موسوی با بیان اینکه برخی عنوان می کنند چرا جنگی که در آن بمباران و کشتن انسان ها زیاد بوده تبریک دارد، گفت: ما معتقدیم اینکه حضرت امام بر سر حرف حق خود ایستاد و از حمله استکبار جهانی به ایران یک فرصت ساخت و دانشگاه تاسیس کرد برکتی برای نظام اسلامی بود.

جانشین فرمانده کل ارتش همچنین گفت: مکان هایی نظیر باغ موزه دفاع مقدس می تواند برگ برگ دانشگاه دفاع مقدس را به نسل های آینده منتقل کند و به ملت های آزادیخواه و حق طلب گوهر انسانیت و ارزش های انسانی را نشان دهد.

کد مطلب 1705303

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