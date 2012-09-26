به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط عمومی فدراسیون کنگ فو، ابوالفضل حیدریان با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در اصفهان گفت: این مسابقات تحت عنوان یادواره هفته دفاع مقدس و در بخش آزاد آقایان برگزار شد و با قهرمانی تیم اردبیل خاتمه یافت.

حیدریان افزود: در این مسابقات که به میزبانی مجموعه ورزشی ذوب آهن اصفهان برگزار شد، 207 ورزشکار از 26 استان حضور داشتند که در رده سنی بزرگسالان به رقابت پرداختند و در نهایت تیم های استان اردبیل، اصفهان و لرستان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. ضمن اینکه استان البرز نیز عنوان با اخلاق ترین تیم مسابقات را از آن خود کرد.

سرپرست فدراسیون کنگ فو در خصوص سطح کیفی مسابقات و راهیابی نفرات برتر به اردوهای تیم ملی گفت: به ادعای اکثر کارشناسان، مربیان و ورزشکاران، مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و خوشبختانه استقبال خوب و چشمگیر هیات های استان ها را نیز به دنبال داشت.

حیدریان ادامه داد: نفرات برتر این مسابقات در اردوهای تیم ملی حضور خواهند داشت و با صلاحدید کادر فنی به مسابقات آتی برون مرزی اعزام خواهند شد.

سرپرست فدراسیون کنگ فو افزود: در حاشیه این مسابقات نشستی را نیز با مسولان هیات ها برگزار کردیم تا در جریان مشکلات، کم و کاستی ها و نظرات آن ها قرار بگیریم.

حیدریان در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی بانوان نیز طی روزهای ششم وهفتم مهرماه به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد. ضمن اینکه به دنبال این هستیم که در آینده ای نزدیک مسابقات رده های سنی نوجوانان و جوانان را نیز برگزار کنیم.