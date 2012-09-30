دنیا می داند که در مورد رابطه با آمریکا رهبری تصمیم می گیرد نه احمدی نژاد

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور در نیویورک مبنی بر مذاکره و ارتباط با آمریکا گفت: مذاکره و رابطه با آمریکا خط قرمز سیاست های جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه افزود: هرگونه اقدام درباره آمریکا بدون نظر رهبر معظم انقلاب به هیچ وجه عملی نمی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر در موضوع بحران عراق با آمریکایی ها سه دور مذاکره داشتیم همگی در چارچوب تدابیر ویژه صورت گرفت اظهار داشت: این مذاکرات با درخواست و اصرار آمریکایی ها از یک طرف و در خواست مقامات عراقی برای حل بحران این کشورانجام گرفت.

بروجردی تصریح کرد:به طور طبیعی با توجه به سیاست های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران که نمونه ای از آن را در خارج نمودن اسامی منافقین از لیست تروریست ها شاهدیم وهمچنین نوع نگاه و ضدیت آمریکایی ها با جمهوری اسلامی ایران، مذاکره و رابطه با این کشور به هیچ وجه نمیتواند مطرح شود.

وی در ادامه افزود: باید از رئیس جمهور سوال کرد که با توجه به سیاست روشن و شفاف جمهوری اسلامی ایران در خصوص رابطه با آمریکا وی چرا اینگونه رفتار می کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به فراگیری موج بیداری اسلامی و ارتقاء جایگاه ایران درمنطقه و جهان به سبب برافراشتن پرچم مبارزه با استکبار، آیا این گونه اظهار نظر ها تاثیری در جایگاه کشورمان خواهد داشت؟ گفت: قدرت ها و ملت های منطقه و جهان می دانند که در عرصه سیاست خارجی فصل الخطاب و تصمیم گیر مقام معظم رهبری است.

بروجردی تصریح کرد: با توجه به شفاف و روش بودن دیدگاه های رهبر معظم انقلاب و صراحت ایشان در خصوص تحولات منطقه و بیداری اسلامی این گونه اظهارات در باره مذاکره با آمریکا هیچ تردید را در مواضع جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی کند.