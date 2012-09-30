مردم آذربایجان غربی 63 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم آذربایجان غربی با پرداخت 63 میلیارد و 858 میلیون ریال زکات به یاری محرومان شتافتند، افزود: طی سال گذشته زکات جمع آوری شده توسط کمیته امداد در 6 ماهه اول 23 میلیارد و 655 میلیون ریال بود که امسال با رشد 270 درصدی مواجه بودیم.

وی با اشاره به هزینه 81 میلیارد و 280 میلیون ریال برای بهداشت، درمان و بیمه محرومان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و اظهار داشت: اطی این مدت برای 124 هزار و 725 نفر از مددجویان نیازمند خدمات درمانی و بهداشتی ارائه شده است.



وی هزینه های درمان، هزینه های مکمل، اجرای طرحهای بهداشتی، تامین و تحویل سبد های بهداشتی برای خوابگاههای دانش آموزی، حمایتهای غذایی از کودکان زیر 6 سال و اقدام به برخی بیمه های اجتماعی برای بیماران نیازمند از جمله خدمات ارائه شده بود.

حسین زاده با اشاره به رشد 50 درصدی کمک های مردمی در جشن عاطفه ها طی دو سال اخیر گفت: سال گذشته دو میلیارد و 200 میلیون ریال در جشن عاطفه ها به دانش آموزان نیاز مند اهدا شد و امسال بیش بینی می شود این میزان بیش از چهار میلیارد ریال باشد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی ادامه داد: هم اکنون 18 هزار دانش آموز و سه هزار و 500 دانشجو از حمایت های این نهاد در جهت ادامه تحصیل بهره مند هستند.



حسین زاده نقش رسانه ها در جهت ترویج فرهنگ انفاق در جامعه ارزشمند دانست و خواستار همکاری تمام رسانه های جمعی در جهت برگزاری جشن باشکوه عاطفه ها در استان شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی از اهدای 48 سری جهیزیه در استان طی شش ماه گذشته امسال خبر داد و ارزش ریالی این تعداد هدایای ازدواج را پنج میلیارد و 260 میلیون ریال اعلام کرد.



وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های بع عمل آمده 26 مهر ماه سالجاری همزمان با سالروز خجسته پیوند حضرت امام علی(ع) و زهرای مرضیه(س) که روز ازدواج نامگذاری شده است، به تعداد 400 نفر دیگر از نوعروسان خانواده های امداد جهیزیه اهدا می شود.