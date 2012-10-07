بهشهر قطب تولید انار مازندران است

غلامرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از هر هکتار از باغات انار بهشهر، حدود 10 تن انار برداشت می شود و از زمان برداشت این محصول تاکنون، نیمی از انارهای منطقه توسط باغداران چیده شده است.

وی بیان داشت: رستمکلا و خلیل شهر، از مراکز عمده تولید این محصول در شهرستان هستند که تا کنون 90 درصد انارهای رستمکلا و 20 درصد انارهای خلیل شهر برداشت شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی بهشهر افزود: دلیل اصلی برداشت دیرهنگام انار در خلیل شهر، کوهتانی بودن این منطقه است که موجب می شود این محصول دیرتر از نقاط دیگر، به پختگی کامل برسد.

قنبری ادامه داد: متاسفانه ابتلای درختان انار شهرستان به کرم گلوگاه موجب کاهش این محصول در فصل برداشت امسال شد که برای جلوگیری از افزایش خسارات این کرم ، توصیه های لازم توسط کارشناسان به باغداران ارائه شد.

وی بیان داشت: در منطقه حیات وحش میانکاله 12 هزار هکتار انار ترش به صورت خودرو وجود دارد که در هر هکتار آن 5 تن انار برداشت می شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی بهشهر به 150 هکتار مجموعه انار وحشی در مناطق مختلف بهشهر اشاره کرد و گفت: این مورد نشان می دهد بهشهر دارای جایگاه خوبی برای توسعه و پرورش انار است.

قنبری مدعی شد: حدود 60 درصد انارهای برداشت شده در باغات بهشهر ، به مصرف خوراکی می رسد و مابقی آن، به صورت رب، آب انار و دانه انار مصرف می شود.

نخستین جشنواره انار با عنوان یاقوت سرخ، با هدف احیای سنت های بومی و محلی و شناساندن سابقه انار 21 مهر ماه در بهشهر برگزار می شود.