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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

تولید ۱۵ هزار تن انار ارگانیک در بهشهر

تولید ۱۵ هزار تن انار ارگانیک در بهشهر

بهشهر - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر با اشاره به وجود یک‌هزار و ۲۶۰ هکتار باغ انار در این شهرستان گفت: امسال ۱۵ هزار تن انار ارگانیک تولید می‌شود.

سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شهرستان از مناطق مهم تولید انار در مازندران به شمار می‌رود، اظهار کرد: شرایط اقلیمی مناسب، تجربه دیرینه باغداران و دانش بومی، زمینه رونق تولید این محصول را در شرق استان فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری باغ‌های انار افزود: مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه، کنترل اصولی آفات و بیماری‌ها، هرس مناسب درختان و برداشت در زمان مطلوب، از عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد و کیفیت محصول هستند.

حسینی با اشاره به نقش آموزش و ترویج کشاورزی در بهبود عملکرد باغداران گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی با ارائه توصیه‌های فنی و آموزش‌های تخصصی، در مسیر توسعه روش‌های نوین باغداری و تقویت توان تولیدکنندگان فعالیت می‌کنند.

وی همچنین یازدهمین جشنواره انار بهشهر را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی، محصولات بومی و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه دانست و افزود: این رویداد امکان معرفی ارقام مختلف انار، عرضه محصولات تولیدکنندگان محلی و آشنایی بیشتر مردم با قابلیت‌های کشاورزی شهرستان را فراهم می‌کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه جشنواره‌های محصولات کشاورزی می‌توانند به تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار کمک کنند، اظهارکرد: معرفی مناسب محصولات و توسعه مسیرهای فروش، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از باغداران را فراهم کند.

حسینی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از نیازهای مهم بخش باغداری برشمرد و گفت: فرآوری انار، بسته‌بندی استاندارد، برندسازی و بازاریابی هدفمند می‌تواند ارزش افزوده این محصول را افزایش دهد، ضایعات را کاهش دهد و زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان در بازارهای داخلی را فراهم سازد.

وی خاطرنشان کرد: انار بهشهر علاوه بر جایگاه تولیدی، با اشتغال و معیشت خانوارهای روستایی و هویت کشاورزی منطقه پیوند خورده است و حمایت از بهره‌برداران، ارتقای دانش فنی و تقویت زیرساخت‌های فرآوری و فروش می‌تواند به پایداری و توسعه این ظرفیت کمک کند.

یازدهمین جشنواره انار بهشهر نیز با معرفی توانمندی باغداران و محصولات بومی، فرصتی برای تقویت پیوند میان کشاورزی، گردشگری و اقتصاد محلی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6981246

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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