به گزارش خبرگزاری مهر، آلونسو در دور نخست رقابت دچار سانحه شد و از دور رقابت کنار رفت. فتل که رقابت قبلی این فصل در اندونزی را نیز فتح کرده بود در آستانه کسب سومین عنوان قهرمانی پیاپی در رقابت های فرمول یک قرار دارد. این رکورد را پیش از این خوان مانوئل فانگیو و میشائیل شوماخر کسب کرده بودند.

فتل پس از پیروزی در این رقابت گفت: این پیروزی قدم بسیار مهمی بود. هنوز راه زیادی در پیش داریم. امروز نفهمیدم پشت سرم چه اتفاقی افتاد اما آلونسو واقعا بدشانس بود. هیچ کس نمی داند در رقابت بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد بنابراین خوشحالم که در این رقابت پیروز شدم.

در رده بندی کلی راننده ها، فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم فراری با 194 امتیاز در صدر قرار دارد و سباستین فتل با 190 امتیاز در رده دوم ایستاده است.