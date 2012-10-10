به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون و خبرگزاری سوریه، نیروهای ارتش سوریه همچنان به پیگرد تروریستها ادامه می دهند که طی ساعات گذشته، دهها نفر از آنها کشته شده و چندین دستگاه خودروی مجهز به تیربار آنها منهدم شد.



وضعیت امنیتی حلب

بر اساس این گزارش، یک واحد از نیروهای مسلح سوریه، 9 دستگاه خودروی مجهز به تیربار دوشکا و تیربار ضد هوایی و پنج آمبولانس مسروقه پر از سلاح و مهمات را در یک عملیات ویژه منهدم کردند که به کشته شدن دهها تروریست در نزدیک میدان قاضی عسکر و مدرسه کفاح الغادری حلب منجر شد.



همچنین نیروهای مسلح سوریه در عملیات ویژه دیگری که علیه تجمع تروریستها در میدان اغیور انجام دادند، دو خودروی مجهز به تیربار دوشکا و سه آمبولانس مسروقه پر از سلاح و مهمات منهدم شد.



خبرنگار سانا گزارش داد این عملیات به هلاکت سرکرده یکی از گروههای تروریستی مسلح ملقب به ابواللیل و سه تروریست دیگر منجر شد.



همچنین در عملیات نیروهای مسلح برای پاکسازی منطقه کرم الجبل، تعداد زیادی از تروریستها کشته شدند.



در میدان باب الحدید، نیروهای مسلح، تجمعات تروریستها را هدف قرار دادند که به انهدام یک خودروی حامل سلاح و دو خودروی حامل تروریستها منجر شد.



در عملیات ویژه دیگر نیروهای مسلح در منطقه قاضی عسکر حلب، سرکرده یکی از گروههای تروریستی ملقب به ابوعصام و برخی اعضای گروه وی کشته شدند.



همچنین نیروهای مسلح در یک عملیات ویژه در ابتدای جاده الباب در شهر حلب، چند خودروی سلاح و مهمات و تروریستها را منهدم کردند.



خبر دیگر اینکه نیروهای مسلح سوریه، تلاش اعضای یک گروه تروریستی برای ورود به مسجد بزرگ حلب را ناکام گذاشتند که شماری از آنها کشته و زخمی شده و بقیه پا به فرار گذاشتند.



یک منبع سوری در گفتگو با سانا ادعای رسانه های حامی تروریستهای مسلح مبنی بر حضور تروریستها در این مسجد را بی پایه و اساس و آن را تلاشی برای افزایش روحیه به هم ریخته آنها دانست.



وضعیت امنیتی دیرالزور



از دیرالزور خبر می رسد که یک واحد از نیروهای ارتش سوریه، مخفیگاه تروریستها در نزدیکی اتحادیه کشاورزان را منهدم کردند.



کشف کارگاه آماده سازی بمبهای دست ساز و ضبط قناصه های آمریکایی در منطقه الغوطه الشرقیه در حومه دمشق از دیگر خبرهای مربوط به سوریه است که طی این عملیات نیروهای ارتش، دهها تروریست به هلاکت رسیدند.



انهدام چهار دستگاه خودروی مجهز به تیربار در حمص



یک واحد از نیروهای ارتش سوریه، چهار خودروی مجهز به تیربار تروریستها را در خلال پیگرد آنها در منطقه برج قاعی در الحوله واقع در حومه حمص منهدم کردند که طی آن تعداد زیادی از تروریستها کشته و زخمی شدند.



همچنین دهها تروریست در عملیات نیروهای ارتش در محله باب هود شهر حمص کشته شدند.



وضعیت امنیتی درعا



نیروهای مسلح سوریه با دفع حملات یک گروه تروریستی به ایست نیروهای حفظ امنیت در منطقه الیاوده در حومه درعا، شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساندند.



همچنین در جریان درگیری نیروهای ارتش با یک گروه تروریستی در روستای کفرشمس در حومه درعا، شماری از اعضای این گروه کشته شدند.



خبر دیگر اینکه، نیروهای مسلح سوریه، مقادیر زیادی سلاح در منطقه الکرک شرقی و الغاریه شرقی و منطقه وعر در حومه درعا کشف کرده و شماری از تروریستها را به هلاکت رساندند.



به گزارش مهر، شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد ارتش سوریه اعلام کرد تجهیزات و نیروهای جدیدی را به حمص برای یکسره کردن کار افراد مسلح ارسال می کند.



بر اساس گزارش این شبکه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه گفته است در صورتی که حملات سوریه به مرزها ادامه یابد، پاسخ سختی خواهیم داد.