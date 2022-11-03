عملیات ارتش سوریه در درعا با هلاکت ۸ تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «اولگ یگوروف»، معاون مرکز روسی آشتی سوریه اعلام کرد که حداقل هشت شبه نظامی کشته و ۱۵ نفر در درگیری‌های درعا کشته شدند.

سرلشکر اولگ یگوروف، معاون مرکز روسیه برای آشتی طرف‌های متخاصم در سوریه روز چهارشنبه گفت: «واحدهای امنیتی دولتی سوریه هشت شبه نظامی را که در حملات تروریستی علیه غیرنظامیان شرکت داشتند، نابود و ۱۵ نفر را بازداشت کردند.»

درعا همواره شاهد تحرکات گروه‌های شبه نظامی و تروریستی است. دو هفته پیش نیز نیروهای امنیتی سوریه مقادیر زیادی سلاح و مهمات جنگی از مخفیگاه‌های تروریست‌های داعش در شهر جاسم واقع در حومه درعا کشف و ضبط کردند. بر همین اساس یک منبع امنیتی در درعا گفت: با اتمام عملیات امنیتی علیه عناصر مسلح داعش در شهر جاسم واقع در حومه شمالی درعا، مقادیر زیادی سلاح و مهمات جنگی از مخفیگاه‌های تروریست‌ها کشف و ضبط شد.

چند روز پیش نیز منابع سوری از کشته شدن چندین تروریست داعش از جمله یکی از سران آنان در حومه شمالی درعا طی عملیات ارتش سوریه خبر دادند. در این عملیات که با همکاری ارتش و نیروهای مسلح محلی در شهر جاسم در حومه شمالی درعا انجام شده، شماری از تروریست‌های داعش کشته و زخمی شدند.

منابع سوری اعلام کردند که در میان کشته شدگان «ایوب فاضل جباوی» ملقب به «ابوجهاد» از سرکرده‌های داعش به چشم می‌خورند.