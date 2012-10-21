پسرفت پروژه کتابخانه خرم آباد/ کاهش 5 درصدی پیشرفت فیزیکی ظرف یکسال!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شاخصه های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن مرز و بوم محسوب می شود.

این در حالیست که متأسفانه آمار و ارقام ارائه شده از سوی مجامع و سازمانهای فرهنگی داخلی و خارجی در مورد سرانه مطالعه هر ایرانی چندان امیدوارکننده نیست و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودی کرده اند و از مسئولان و ارگانهای مختلف خواسته اند تا با برنامه ریزیهای شایسته موانع و مشکلات ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه را حل و برطرف کنند.

از سوی دیگر مطابق سند چشم‌ اندازی که سیاستهای کلان جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند اعضای کتابخانه‌های عمومی ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیون نفر برسد که برای رسیدن به چنین موقعیتی لازم است استفاده کنندگان از کتابخانه‌های عمومی تقریبا ۲۰ برابر شوند و تعداد کتابخانه‌ها و امکاناتشان نیز به همان نسبت افزایش یابد که با وضعیت امروز و با توجه به تجربه سالهای اخیر، دست یافتن به چنین هدفی نیازمند برنامه ریزی جدی و هدفمند است.

جایگاه 26 ام لرستان در سرانه فضای کتابخانه ای

این در حالیست که هم اکنون چالشها و موانع زیادی در مسیر تحقق این مطالبات و سند چشم انداز کلان کشور در این حوزه وجود دارد که یکی از این مواد وضعیت سرانه فضای کتابخوانی در کشور و به ویژه استانهایی چون لرستان است.

هم اکنون کمبود فضای کتابخانه ای در دسترس عموم مردم از جمله مشکلات مهمی است که کتابخوانی در کشورمان را درگیر خود کرده است به طوریکه مطابق بررسی ها در استانهای مختلف بیشتر استانهای کشور در این زمینه وضعیت چندان مناسبی ندارند.

و اما استان لرستان در میان 31 استان کشور وضعیت اسفبارتری در این زمینه دارد به طوریکه مطابق آخرین آمار این استان در جایگاه بیست و ششم کشور در زمینه سرانه فضای کتابخانه ای قرار دارد.

پروژه ای که 10 سال مردم را منتظر گذاشته است

این در حالیست که کتابخانه مرکزی خرم آباد که می تواند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود سرانه فضای کتابخانه ای را در مرکز استان حل کند همچنان اندر خم یک کوچه قرار دارد تا بعد از سالها از آغاز عملیات اجرایی به جای پیشرفت، پسرفت کند.

هر چند که برخی از مسئولان تاریخ فعال شدن پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد را از سال 85 ذکر می کنند ولی به واقع کلنگ زنی این پروژه مهم مطابق اظهارات مسئولان در سال 80 بوده است.

در این مدت هر ساله تاریخ متعددی برای بهره برداری از پروژه کتابخانه مرکزی استان لرستان توسط مسئولان عنوان شده است که هنوز هیچ کدام از این تاریخ ها به وقوع نپیوسته است تا این پروژه همچنان در محدود 55 تا 60 درصدی پیشرفت درجا بزند.

این در حالیست که آخرین باری که برای گفتگو به سراغ مدیر کل قبلی امور کتابخانه های عمومی استان لرستان رفتیم از روند احداث این پروژه به شدت گلایه داشت تا جایی که رضا دریکوند در این رابطه گفت: روند عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی خرم آباد اشک همه را درآورده است.

کاهش پیشرفت فیزیکی پروژه از 60 به 55 درصد!

حال از آن تاریخ بیش از یکسال می گذرد و به جای اینکه روند پیشرفت فیزیکی کتابخانه مرکزی خرم آباد از نقطه 60 درصد پیشرفت فیزیکی فراتر برود در آخرین آمار مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی لرستان این رقم به 55 درصد رسیده است!

تیمور احمدوند که در آخرین جلسه کارگروه کتابخانه های عمومی لرستان با حضور استاندار سخن می گفت در این رابطه اظهار داشت: راه اندازی کتابخانه مرکزی خرم آباد یکی از مطالبات به حق مردم مرکز استان لرستان محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه این کتابخانه می تواند نیازهای علمی و فرهنگی استان لرستان را برطرف کند افزود: پیشرفت فیزیکی کتابخانه مرکزی خرم آباد در حال حاضر 55 درصد است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان با اشاره به میزان اعتبار تخصیص یافته برای اجرای پروژه کتابخانه مرکزی یادآور شد: تا کنون یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص یافته است.

وعده برای افتتاح در دهه فجر امسال

احمدوند با اشاره به اینکه امسال تنها 20 درصد اعتبارات مربوط به این پروژه تخصیص یافته است، ادامه داد: در صورت تامین اعتبار این کتابخانه و سرعت عمل در تخصیص اعتبارات این پروژه تا دهه فجر سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سرانه فضای کتابخانه ای در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر میزان سرانه فضای کتابخانه در لرستان 86 صدم مترمربع برای 100 نفر است به طوریکه هم اکنون لرستان در زمینه فضای کتابخانه ای در جایگاه 26 ام کشور قرار دارد.

وی با اشاره به میزان سرانه فضای کتابخانه در کشور تصریح کرد: در حال حاضر استاندار فضای کتابخانه ای در کشور 8 متر برای هر 100 نفر است.

بهره برداری از کتابخانه مرکزی تا دهه فجر بعید است

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث کتابخانه مرکزی خرم آباد در هشت هزار و 100 متر زیربنا اظهار داشت: در حال حاضر پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است.

شهرام ملکی با بیان اینکه قرار بوده که برای اجرای این پروژه کمکهای ویژه ای در نظر گرفته شود افزود: در مجموع برای اجرای این پروژه یک میلیارد و 600 میلیون تومان تامین اعتبار شده است.

وی با اشاره به کمبود اعتبار و عدم نقدینگی در این زمینه بیان داشت: با توجه به اینکه قرار بوده در ابتدای کار 520 میلیون تومان به پیمانکار برای اجرای این پروژه پرداخت شود ولی تا کنون به دلیل عدم نقدینگی تا کنون ما نتواسته ایم یک ریال به پیمانکار پرداخت کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان وعده بهره برداری از کتابخانه مرکزی را تا دهه فجر با توجه روند کار بعید دانست و گفت: وضعیت اختصاص اعتبارات به گونه ای است که حتی پیمانکار پروژه نیز تمایل به فسخ قرارداد دارد.

روند تصاعدی افزایش هزینه های تکمیل پروژه

به هر روی این روند اجرای پروژه کتابخانه مرکزی موجب شده است که در گذر زمان هر چه مدت اجرای پروژه طولانی تر شود اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از آن افزایش یابد به طوریکه در آخرین اظهارات معاون فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در زمان آغاز به کار پروژه مطابق فهرست بها سال 85 قرار بود سه میلیارد تومان صرف احداث این پروژه شود ولی با گذشت چندین سال این رقم یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

هر چند این اظهارات مربوط به سال گذشته بوده و به طور قطع این رقم در سالجاری با افزایش روبرو شده است ولی با استمرار این روند به نظر می رسد باید بیش از اعتبارات یاد شده صرف بهره برداری از پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد شود که در طول یکسال اخیر خوش بینانه پیشرفتی نداشته است.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به نیاز شهر خرم آباد به احداث این کتابخانه باید هرچه سریعتر زمینه تخصیص اعتبارات مورد نیاز به این پروژه فراهم شود تا بالاخره بعد از گذشت یک دهه خرم آباد شاهد بهره برداری از کتابخانه مرکزی باشد.

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