آمار خودکشی نظامیان آمریکایی فاجعه بار است/ نکات جدید از وضعیت روانی سربازان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، بر اساس آخرین گزارشها که همگان را متحیر کرده است، شمار نظامیان آمریکایی که خودکشی می کنند، بیشتر از افرادی است که در درگیریها در افغانستان کشته می شوند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی موسسه بروکینگر، 247 نظامی آمریکایی در ماههای ژانویه تا سپتامبر سال جاری خودکشی کردند، این درحالیست که در این مدت تنها 222 نفر در افغانستان کشته شدند.

این آمار نشان می دهد که تلفات نظامیان تنها به خاطر حملات طالبان، گسترش عملیات تروریستی یا از سوی نیروهای افغانی نیست.

بر اساس آخرین گزارشها از سوی ارتش آمریکا درباره خودکشی نظامیان که جمعه گذشته منتشر شد، 15 سرباز وظیفه تنها در ماه گذشته دست به خودکشی زدند. در آگوست گذشته نیز آمار مشابهی درباره خودکشی نظامیان منتشر شد. ‌

سرلشگر‌ "هاوارد بی برومبرگ" معاون رئیس ستاد نیروهای‌ انسانی ارتش آمریکا با تاکید بر لزوم جلوگیری از خودکشی نظامیان از سوی سربازان و اعضای خانواده هایشان اعلام کرد که این اقدام بر آمادگی ارتش تاثیر منفی می گذارد.

بر اساس این گزارش پیش از سپتامبر سال جاری، شمار سربازان وظیفه که دست به خودکشی زدند، 146 نفر بوده و در این مدت 101 سرباز ذخیره نیز خودکشی کردند.

این آمار بیاگر وضعیت موجود در ارتش آمریکا و مسئولیتهای سنگین آن در قبال جنگ عراق و افغانستان است که بسیار بیشتر از آمارهای یک دهه گذشته است.

علاوه بر خودکشی، پنتاگون مشکلات دیگر موجود در اتش آمریکا را این چنین برمی شمارد : افزایش تجاوزات جنسی، شرب خمر، خشونت و رفتار ناپسند.

هنوز دلایل افزایش آمار خودکشی در میان نظامیان آمریکایی مشخص نیست، اما تحقیقات نشان می دهد مواردی چون حضور در عملیات های متعدد، فشارهای روانی، سوءاستفاده از نسخه های پزشکی، داروها و مواد مخدر، و مشکلات مالی در افزایش آمار خودشکی تاثیر گذار بوده اند.

هم اکنون ارتش آمریکا یک میلیون و 400 هزار نظامی فعال دارد و افزایش آمار خوکشی در میان این افراد در حالی ثبت شده که ارتش آمریکا در سالهای اخیر اقدامات خود را برای افزایش سلامت روان و راحتی نیروهای خود افزایش داده است.‌

بر همین اساس، بررسی ها نشان می ددهد که سربازانی که به طور مرتب در چندین عملیات نظامی شرکت کرده اند در موقعیت خطرناک تری نسبت به سایرین برای دست زدن به خودکشی هستند.

به نوشته آسوشیتدپرس، هر چند جنگ افغانستان با خروج آخرین نظامیان آمریکایی از این کشور در سال 2014 برای آمریکا به پایان می رسد، اما با این وجود شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ افغانستان در سال جاری میلادی برای خود یک رکورد محسوب می شود و این در حال است که گزارشهای متعددی نیز درباره سوءرفتار نظامیان آمریکایی در افغانستان منتشر شده است.