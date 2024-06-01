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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۰۴

«مجله مهر» گزارش می‌دهد؛

«کفی» کافی نیست/ موتورگیری می‌تواند با «خفت‌گیری» مقابله کند؟

«کفی» کافی نیست/ موتورگیری می‌تواند با «خفت‌گیری» مقابله کند؟

با توجه به افزایش خفت‌گیری و قاپ‌زنی با موتورسیکلت، به نظر می‌رسد راهکارهای مقابله با این آسیب اجتماعی ناکافی یا کم‌اثر باشند و نیاز به همت بیشتری از سوی همه دستگاه‌های مربوطه احساس می‌شود.

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: بعد از پایان تعطیلات هنوز خبری از کفی‌های پر تعداد در پایتخت نیست در حالی که مثل هر سال با نزدیک شدن تابستان، هوای آفتابی و ترافیک‌های سنگین صبحگاهی، امکان و انگیزه استفاده از موتورسیکلت را بیشتر کرده است. زیاد شدن موتور سیکلت‌ها برای عابران پیاده و راننده‌ها خبر خوبی نیست. مردمی که این روزها از کیف‌قاپی و خفت‌گیری چشم‌شان حسابی ترسیده و در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بی‌سابقه این جرایم، حتی اگر خودشان در امان مانده باشند حتماً یکی دو نفری را می‌شناسند که طعمه سارقان شده باشند.

چند هفته قبل از رسیدن نوروز ۱۴۰۳، تعداد کفی‌های پایتخت چشم‌گیر بود. اگر موتورسوار نیستید یا اطرافتان موتورسوار ندارید احتمالاً نمی‌دانید که «کفی» اسم کابوس راکب‌های وسط شهر است؛ ماشین مخصوص حمل موتورهای توقیف شده که موتورها را فرمان به فرمان، روی آن ردیف می‌کنند. پیش از رسیدن سال جدید، در مسیرهای اصلی شرقی غربی، خیابان‌های مرکزی شهر، سر چهارراه‌ها و قبل از میدان‌ها، کنار ماشین راهنمایی و رانندگی حتماً یک کفی موتور هم بود اما حالا تعدادشان به وضوح کمتر شده است.

میدان ولیعصر اما هر از گاهی سر و کله‌شان پیدا می‌شود. چهل و پنج دقیقه‌ای است نزدیک مأموران راهور ایستاده‌ام. دومین ماشین کفی هم از موتورسیکلت‌های کم‌جان و سی‌جی‌های زوار در رفته پُر می‌شود و سمت پارکینگ می‌رود. چند مأمور به همراه دو سرباز سعی در متوقف کردن موتورها دارند. بعضی مامورهایی که می‌خواهند موتور توقیف کنند، بین ماشین‌ها یا لابلای عابران پیاده کمین می‌گذارند، ناغافل جلوی موتور را می‌گیرند و در اولین حرکت بدون هیچ سوال و جوابی به سرعت سوئیچ را برمی‌دارند. بعضی‌هایشان هم تلاشی برای پنهان بودن ندارند و سر راه موتور را هر طور که بتوانند می‌گیرند.

بعضی موتورسوارها از اولین فاصله که پلیس را می‌بینند سریع دور می‌زنند و با حرکت دست، چراغ گردان پلیس را نشان می‌دهند؛ یا نور بالا می‌زنند و حتی با  صدای بلند می‌گویند: «داداش؛ مأمور!» هر جور که شده بقیه موتورسواران را متوجه حضور مأموران می‌کنند.

«به ما دستور دادند تعدادی موتور بگیریم. تهران هم که ماشاالله موتور سوار متخلف کم ندارد.» این را مأمور جوان می‌گوید. موتور سواری هم سن و سال خودش، به چشم‌هایش زل زده و به امید آنکه موتورش توقیف نشود دنبال مأمور کشیده می‌شود. می‌خواهد قبل از اینکه موتورش را روی کفی ببرند با خواهش و تمنا دل مأمور را راضی کند: «به خدا از نان خوردن می‌افتم. جان هر کس دوست داری…» مدام برایش توضیح می‌دهد که پیک موتوری است، گواهینامه را دو ماه پیش در همین طرح‌های یک روزه گرفته اما توی جیب سویی‌شرتی که دیروز پوشیده بوده، جا گذاشته است. موتورسوارها در هوای تابستانی هم لباس گرم دارند.

مأمور اما توجهی نمی‌کند، موتور خاموش را قدم به قدم می‌کشاند تا روی کفی ببرد. به کفی که می‌رسند موتورسوار ناامید شده است و لحنش دیگر خواهش نه بلکه گلایه دارد: «مگر کیف قاپی کردم اینطور ضربتی برخورد می‌کنید؟ کاش به جای ما بدبخت و بیچاره‌ها، خفت‌گیرها را بگیرید» افسر کنار کفی عصبانی می‌شود: «می‌خواستی گواهینامه داشته باشی؛ خلاف نکنی! مسیر اتوبوس است یا موتور؟ بِبر روی کفی…» موتورش را از روی سطح شیبدار بالا می‌برند. جوان ده دقیقه کنار خیابان روی جدول می‌نشیند و بعد میان شلوغی گم می‌شود.

«کفی» کافی نیست/ موتورگیری می‌تواند با «خفت‌گیری» مقابله کند؟

موتورگیری قاعده دارد؟

برای گفت‌وگو با موتورسوارانی که تجربه توقیف وسیله خود را داشته‌اند به یکی از پارکینگ‌های توقیفی راهور در جنوب تهران می‌روم. محوطه تا چشم کار می‌کند، پر از موتورهایی است که انگار مدت‌هاست در پارکینگ خاک خورده‌اند. «جواد» یکی از کسانی که به دنبال تحویل گرفتن موتور خود آمده، می‌گوید: «روزانه لیستی به مأموران موتورگیر ارائه می‌شود که باید طبق تعداد گفته شده، موتور بگیرند، دلیلش هم زیاد مهم نیست!»

«امین» هم جوان سی ساله‌ای است که موتورش دو ماه پیش توقیف شده است. می‌گوید هم کلاه داشته هم مدارک؛ اما مأموران با به کار بردن عبارات تند و تیز، موتورش را روی کفی برده‌اند و به پارکینگ فرستاده‌اند. پنج سال است فقط با موتور سیکلت رفت و آمد می‌کند: «راستش به نظر من کفی‌ها بیشتر راه کسب درآمد هستند؛ یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کفی را می‌فرستند سر چهارراه، هر وقت که پر شد می‌رود پارکینگ و تمام! اگر از آنجا دویست تا موتور دیگر هم رد شوند که کلاه کاسکت و مدارک نداشته باشند یا هر تخلف دیگری انجام دهند؛ کسی او را متوقف نمی‌کند. چرا؟ چون آن کفی که باید پر می‌شده، پر شده و رفته است!»

او درباره تبعیض میان نحوه برخورد قانونی با رانندگان متخلف و موتورسواران متخلف می‌گوید: «یک راننده اگر گواهینامه نداشته باشد یا کمربند نبسته باشد، خودرویش لزوماً متوقف نمی‌شود. اما موتور سیکلت به هر دلیلی متوقف شود روی کفی می‌رود و راهی پارکینگ می‌شود.» امین معتقد است فرآیندهای موتورگیری از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند.

ادعای جواد و امین را مرد میانسالی به اسم «علی» تأیید می‌کند: «یکی از مأموران راهور که با چند واسطه می‌شناختمش می‌گفت که اگر به اندازه مشخص شده موتور توقیف نکنیم، مافوق به دلیل کم‌کاری مواخذه‌مان می‌کند!»

«مصطفی» هم اسم پارکینگ موتور سیکلت‌ها را «قبرستان» می‌گذارد و توضیح می‌دهد: «غیر از هزینه حمل به پارکینگ، توی پارکینگ موتورها را روی هم می‌اندازند؛ آینه می‌شکند، فلاپ می‌شکند؛ طلق بادگیر موتور می‌شکند؛ موتور کلی خسارت می‌بیند. کسی هم مسؤولیت قبول نمی‌کند.» آنچه این موتور سوار می‌گوید یعنی اگر کسی موتورش راهی پارکینگ شود باید هزینه‌ای جداگانه برای تعمیرش کنار بگذارد.

یک پیک موتوری به اسم «میلاد» آمار دقیق‌تری دارد و می‌گوید: «به عنوان مثال اگر کفی موتور را از میدان حر به پارکینگی در جنوب تهران منتقل کند، حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان سهم هزینه انتقال کفی است. پول روزانه پارکینگ، عوارض و مالیات، اصل خود جریمه و هزینه‌های دیگر را که حساب کنیم، هزینه متوسط موتورسوار از حدود یک میلیون شروع می‌شود و ممکن است تا چهار یا پنج میلیون تومان خرج بردارد.»

«کفی» کافی نیست/ موتورگیری می‌تواند با «خفت‌گیری» مقابله کند؟

کسی دیده «وسپا» روی کفی رفته باشد؟

به نظر می‌رسد کفی تنها ابزاری است که این روزها برای ترغیب موتورسواران به رعایت قانون به کار گرفته می‌شود. اما به نظر می‌رسد حتی همین ابزار هم فراگیر نیست و فقط نقاط و مناطق خاصی از شهر را پوشش می‌دهد. متوسط ارزش موتورهایی که روزانه در سطح شهر به مرحله توقیف می‌رسند شاید به ۷۰ میلیون هم نمی‌رسد. اما تا دلتان بخواهد، موتورهای چند صد میلیونی و میلیاردی یک بار هم رنگ پارکینگ را ندیده‌اند.

موتورسواران در الهیه، فرشته، آجودانیه، زعفرانیه، نیاوران، اقدسیه، فرمانیه و … هم تخلف می‌کنند. البته بچه‌های بالا شاید مجبور نباشند سی‌جی و طرح کلیک سوار شوند، اما برای مثال موتور مورد علاقه و قانونی آنها «وسپا پریماورا» چند صد میلیونی است که ۲۵۰ سی سی هم قدرت دارد؛ اما کسی تا به حال دیده وسپا روی کفی رفته باشد؟

موتور سنگین خفت‌گیری نمی‌کند؛ لاکی‌ها را بگیرید!

دسته دیگر از موتورهایی که اما و اگرهای زیادی درباره برخورد با آنها مطرح می‌شود، موتورهای سنگین است؛ موتورسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی‌سی در ایران که ترددشان ممنوع است. بنا بر آنچه اعلام شده موتور سنگین به دلیل سرعت بالایی که دارد، خطرناک و بر هم زننده «امنیت خیابان‌ها» است.

البته این ادعا از سوی مسؤولان و تصمیم‌گیران در حالی است که هیچ آمار دقیقی از میزان زورگیری و قاپ‌زنی با موتورهای سنگین وجود ندارد. یعنی نمی‌توان مقایسه کرد که بیشترین موارد تخلف با موتورهای معمولی بوده یا موتورسنگین‌ها! البته گرچه آماری ارائه نشده اما بر اساس ویدئوهایی که در سال‌های اخیر منتشر شده اکثر جرایم زورگیری و قاپ‌زنی با موتورهای معمولی و زیر ۲۵۰ سی سی است؛ موتورهایی مثل لاکی ۱۸۵!

«وحید» موتورسواری است که سی‌بی ۱۳۰۰ دارد. به قول معروف «عشق موتور» است و ۱۰ سالی است با گروه‌های مختلف موتورسواری در ایران نشست و برخاست داشته است. او به خبرنگار مهر می‌گوید: «ببینید؛ موتورسنگین سواران عشق استفاده از این وسیله را دارند. شاید بهتر است این طور بگویم، موتور برایشان مثل یک عضو خانواده است! از طرف دیگر کسی که موتورسنگین سوار می‌شود آن قدر از نظر مالی، توانایی دارد که برای موبایلی که شاید با بدبختی بتواند سی میلیون آن را بفروشد، خودش و موتورش را به خطر نیندازد. نمی‌خواهم بگویم همه؛ اما اغلب این سرقت‌ها و ناامنی مربوط به موتورهای زیر ۲۰۰ سی‌سی است.»

وحید هم به لاکی ۱۸۵، موتور محبوب سارق‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «لاکی ۱۸۵ سنگین نیست. پلاک هم می‌شود. رفت و آمدش هم قانونی است؛ اما به خاطر شتاب زیادی که دارد بسیار خطرناک است.»

او توضیح می‌دهد: «در مجموع موضوع اصلی، وسیله نقلیه نیست. فرد است! آدم اگر بخواهد با دوچرخه هم دزدی می‌کند؛ پای پیاده هم دزدی می‌کند. موضوع اصلی برخورد قانونی با کسانی است که مرتکب جرم می‌شوند. اگر با کسی که دزدی کرد، برخورد جدی شود این موارد کمتر می‌شود وگرنه هیچ اقدامی فایده و اثر جدی ندارد.»

وحید آخر حرف با خنده تلخی می‌گوید: «ما که موتور سنگین را آخر شب و یواشکی می‌کشیم بیرون و پلیس اگر ببیندمان می‌تواند به خطرناک‌ترین شکل ممکن دنبال‌مان کند تا موتورمان را توقیف کند؛ ولی کیف‌قاپ‌ها و خفت‌گیرها در روز روشن با موتورهای پلاک شده تردد می‌کنند.»

«محمد» هم جوانی ۳۰ ساله است که در الهیه زندگی می‌کند و مالک یک «کاوازاکی اچ ۲» است؛ موتورسیکلت محبوب و البته گران قیمتی که ۹۹۸ سی سی حجم موتور دارد و سرعت آن به ۴۳۰ کیلومتر بر ساعت هم می‌رسد. او می‌گوید که تخلف سنگین‌سواران، خفت‌گیری نیست بلکه کورس‌‎هایی است که می‌گذارند.

کفی کافی نیست

یکی از ضرورت‌های برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌ها، توقیف مواردی است که مدارک شناسایی را نداشته و احتمال بروز جرم در آنها بیشتر است. اما نباید فراموش کرد آنچه این روزها امنیت مردم را به خطر انداخته، موتورسواران بدون کلاه کاسکت یا آنها که در خط ویژه بی‌آرتی حرکت می‌کنند؛ نیستند. امنیت مردم را این روزها کیف‌قاپ‌ها و خفت‌گیرهایی به خطر انداخته‌اند که برایشان فرق نمی‌کند در یک خیابان فرعی و خلوت باشند یا در اتوبان بزرگ و پر رفت و آمد؛ فرقی ندارد نیمه شب باشد یا وسط روشنی روز. فرقی نمی‌کند طعمه‌شان زن جوانی باشد یا پسر نوجوان یا حتی یک پیرمرد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ابزارهای هرچند ممکن است آنها لازم باشند اما کافی نیستند. راهکار افزایش و احیای امنیت، جدیت و همت بالا برای مقابله‌ای فراگیر است؛ نه فقط آنها که در مناطق مرکزی شهر تردد می‌کنند و نه فقط که سرقت‌هایی تصاویرشان در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد و رسانه‌ای می‌شوند. مهم‌تر از این، گام بعدی یعنی نحوه برخورد قضائی و در نظر گرفتن احکام شدید بازدارنده و غیرقابل تخفیف برای مجرمانی است که دستگیر می‌شوند.

در کنار این دو، ایده‌هایی مانند «طرح موتوریار» می‌تواند کارآمد باشد؛ طرحی که در آن مأموران پلیس در صورت مشاهده موتورسوار متخلف، به جای صدور برگه جریمه راهنمایی و رانندگی یا توقیف موتورسیکلت یا حتی انتقال آن به پارکینگ پلیس، از موتورسوار متخلف می‌خواهد تا چند ساعتی در کنار افسران پلیس بماند و آنها را در انجام و اجرای وظایف‌شان کمک کند.

این طرح هرچند با انتقاداتی همراه شد اما در مجموع تلاش قابلی در این زمینه بود. طرحی که توقع می‌رفت ضمن برطرف کردن ضعف‌ها، در ادامه مسیر گسترده‌تر شود اما اجرای آن تقریباً متوقف شده است. نکته مهم آن است که طرح‌های این چنینی در بلند مدت نتیجه اثر بخشی خواهند داشت و نباید از سیاست‌گذاری‌ها و دستور کار اجرایی حذف شوند.

«کفی» کافی نیست/ موتورگیری می‌تواند با «خفت‌گیری» مقابله کند؟

پلیس البته در این سال‌ها با تمام محدودیت‌هایی که از نظر تعداد نیرو و امکانات داشته تلاش‌های قابلی را به انجام رسانده است. طرح صدور گواهینامه یک روزه برای موتورسواران، از جمله اقدامات تحسین‌برانگیز دستگاه‌های مربوطه بود که در تهران و برخی شهرستان‌ها با استقبال گسترده‌ای همراه شد. طرحی که باعث شد شمار زیادی از راکبان به سرعت گواهینامه دریافت کنند و از خطرات تردد غیرقانونی با این وسیله پرخطر در امان بمانند.

اما در نهایت به نظر می‌رسد آنچه این روزها برای برخورد با تخلفات موتور سیکلت‌سواران از سوی دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود کافی نیست و در صورت نیندیشیدن چاره‌ها و ابزارهای دیگر، روند سلب امنیت در خیابان‌ها ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6124814

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    نظرات

    • رضا ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      56 11
      پاسخ
      دست کیف قاپ باید قطع شود
      • باقر ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        42 3
        سر کیف قاپ و دزد و اختلاس گر باید قطع بشه
    • میثم IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      59 6
      پاسخ
      اخه کجای دنیا دیدی سر هر چهار راه یه کفی بزارن ، یه سری مظلومه بیچاره رو از نون خوردن بندازن ، این قانون اگه درست بود تا حالااثر میزاشت این بی عدالتیه
      • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        16 2
        خیلی ها هم موتور وسیله درآمدشان هست
    • ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      58 7
      پاسخ
      موتوری که با کفی بره ،تو افتاب پارکینگ بخوابه دیگه به درد نمیخوره،اونم با قیمت های 200 و 300میلیونی موتور ها ،ظلم به مردمه که با موتور نون حلال در میارن،
    • baset IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      30 4
      پاسخ
      به قول خودتون موتور گیری قاعده دارد نه اینکه هر کس و نا کسی اومد بگیرینش باوا اونی که داره خلافی انجام میده یا خفت گیره ...شما که پلیسین میشناسین ولی نه ما بدبخت پیک ها که داریم یه لقمه نون حلال در میاریم بدون هیچ جوابی موتورمونو بخوابونین باوا به ولله یه ذره هوای مارو هم داشته باشید
    • امیر ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      12 11
      پاسخ
      موتور در اختیار هر کس و ناکسی قرار دادم همین میشود،هر کس که می‌خواهد مونور بخرد باید در آگاهی آنالیز شود بعد،اوراقیها باید جمع شوند،موتورهای اوراقی باید به کارخانه های موتور سازی برگردند،نه اینکه تعمیر و فروخته شوند،هر شب باید لوازم اوراق مانند زباله جمع آوری شوند،موتور وسیله کار و نقل و انتقال است،
    • baset IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      32 2
      پاسخ
      اکثر ما پیک موتوریا خیلیامون مدارکمون تکمیله ولی بخاطر نزدن یکی از راهنماهای موتورم خوابوندن موتورمو ......به قول خودتو موتور گیری قاعده داره ....انقد هم مامورا بد اخلاقن نمیشه باهاشون یه کلمه حرف زد البته یه عده ای از آنها حتی توهین هم میکنن
    • IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      22 1
      پاسخ
      موتور که دزدی نمیکنه که میگیریدش اون ادمی که می دزه انگشتاشو قطع کنید که عبرت بشه براش یارو یه ماه بعد ولش میکنید بعد موتور میگیرید چی بشه دزد کم بشه کی باور میکنه مسخره است این طرح۲۴۹
    • سید مسعود ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      28 2
      پاسخ
      دوست عزیز اون موتوری که کفی میگیره کیف قاپ نیست، اون یه بدبخته که از نون خوردن میوفته، الکی جو نده شما با این مقاله ات، کیف قاپ آگاهی باید بگیره نه کفی
    • رضا IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      26 2
      پاسخ
      مورد فقط خالی شدن صندوق است وقتی بودجه دارن کمتر گیر میدهند وقتی خالی آمد به عنوان مختلف گیر میدهند .بنده کلاه ندارم جریمه میشم نه اینکه فقط چون کلاه نداری باید بری پارکینگ .ایا ماشین که راکب آن کمربند نبسته می‌ره پارکینگ .فقط جنبه مادی دارد خلاص
    • مظفری IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      16 3
      پاسخ
      اغلب موتورسواران پیک غذا در شب بدون چراغ حرکت میکنن و باعث تصادف های مرگبار میشن
    • محمد ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      15 0
      پاسخ
      من یکبار متورم جلوی بنیاد مسکن شهرمان پارک کردم رفتم داخل اداره برگشتم متورم نبود زنگ زدم پلیس اعلام سرقت کنم آنها گفتند که مامورین ما امروز در خیابان متور جمع می کردند به کلانتری بیایید من رفتم متورم در کلانتری بود گفتند باید کارهای قانونیش انجام بدی آذادش کنیم کارهایش را انجام دادم متورم مفقود شد
    • ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      17 2
      پاسخ
      کاش کیف قاپ رو بگیرن..موتورای مدل بالا رو میگیرن میبرن پارکینگ هم خط و خش میفته هم بنزین نداره معلوم نیست سوار میشن و چکارا میکنن باهاش...بعدشم کلی پول میگیرم برای ترخیص
    • حمید ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      13 3
      پاسخ
      ناکارآمدی پلیس رو درمواجهه با موتور سواران متخلف کاملا میتونیم ببینیم.
    • GB ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      10 4
      پاسخ
      اینقدر بد شده که خانواده ها عملا هیچ چیزی با خود بیرون نمی‌برند حتی موبایل ،شیراز ،و کرج بخاطر مهاجر پذیر بودن از همه بدتر شده ،حتی در پارکها جرات قدم زدن نیست ،بزور آدم را خفت میکنند
    • اسکندر خان ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      16 0
      پاسخ
      بهتر است بکوبید،چه تعداد از موتورهای سرقتی پیداشده وبه صاحبانش تحویل شده وبعد از چه مدت؟چرا در پارکینگها به صاحبان موتور اطلاع نمی دهند که وسیله سرقتی شما پیدا شده؟؟
    • علی ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      9 11
      پاسخ
      چرا دروغ منتشر میکنید که اگر مدارک و کلاه هم داشته باشی و جلوتو بگیرن موتورو میبرن رو کفی و میره پارکینگ؟؟؟؟؟ من خودم بارها سر چهارراه جلومو گرفتن و دیدن کلاه و مدارک دارم و پلاکمم مخدوش نیست کاری باهام نداشتن.
    • عقیل IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      16 3
      پاسخ
      لطفا همه رو ب ی چشم نگاه نکنید..خیلی ها مثل خودم با موتور شرافتمندانه کار می کنند و تمام دارایشون مثل من موتورشان هست‌‌.‌من قدرت خرید ماشین رو ندارم...مگر همه موتور سواران خلاف کار هستن
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      21 4
      پاسخ
      فقط بلدید نون مردم رو آجر کنید و بس
    • ساسان IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      7 1
      پاسخ
      خلافهایی مثل کلاه پیاده رو و خط ویژه برای خیلی موتورسوارها خلاف حساب نمیشه و کیف قاپی خلاف میدونند که ربطی نداره.موتورها باید ساماندهی بشن و دوربینها عوض حجاب روی پلاک موتورها متمرکز بشن.هر چند از کنترل خارج شده و طرحهای موقت کارساز نیستن.موتور وسیله خوبیه اگر قوانین رعایت بشه
    • رسول زهرائی رئوف IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      6 1
      پاسخ
      کیف قاپ با موتور پلاک دار دزدی نمی کند با موتور مزایده بدون پلاک دزدی می کند موتور مزایده را هم زیر نظر پلیس به مراکز فروش موتور مزایده تحویل داده می شود و بسیاری از مردم بی گناه و بی خبر برای استفاده شخصی اینها را می خرند و پلیس پلاک نمی دهد اوباش کیف قاپ هم همین ها را برای ارتکاب جرم می خرند
    • رسول زهرائی رئوف ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      9 0
      پاسخ
      پلیس برای مبارزه با خفت گیری یا باید به موتور مزایده که دست مردم است پلاک بدهد یا از فروش موتور ها به مردم جلوگیری کند چون مجرمین اکثراً از موتور مزایده برای خفت گیری استفاده می کنند در حالی که بسیاری از خریداران موتور مزایده مردم عادی و شریف هستند
    • ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 1
      پاسخ
      حداکثر واشد مجازات بدون کاهش و بخشش،برای کیف قاپی،خفت گیری
    • رسول زهرائی رئوف ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      7 0
      پاسخ
      پلیس به خاطر سود خودش موتور های توقیفی را به فروشندگان می دهد مردم عادی و شریف و البته اوباش کیف قاپ این موتورها را استفاده می کنند سودش را پلیس می برد زیانش را مردم شریف خریدار موتور مزایده که موتورشان پلاک نمی شود و البته کسانی که قربانی کیف قاپ ها شده اند
    • زهره ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 1
      پاسخ
      این جمع کردن وسایل نقلیه مردم که راه مقابل با این معضل اجتماعی نیست و باید مشکل را در اقتصاد و معیشت اسفناک جامعه جستجو کرد
    • ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 2
      پاسخ
      کاش مثل کمربندبرای کلاه کاسکت هم سختگیری میکردندومسیری روفقط برای موتوودوچرخه می‌گذاشتند
    • محسن ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      11 1
      پاسخ
      خفت گیرها را نمیگیرند ! یعنی نمی‌توانند بگیرند . یه عده ای رو میگیرند که با موتور امرار معاش می‌کنند .
    • US ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 0
      پاسخ
      سلام عزیزان من خودم تاقبل ازورودپاقدم نحس کوویدنوزده درتهران به شغل شریف پیک کارمیکردم وخرج روزانه خودم رادرمی اوردم درطول آن سالهاراضی بودم لکن درمدت هفت سال هم مدرک هم بیمه موتورراداشتم امامامورین به مدارک یا سن بالای من نگاه نمیکردن تابیام مدارک رانشان بدم رسیدموتورموبدستم میدادن بقدری ناراحت میشدم
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      7 0
      پاسخ
      شما میگفتین ما ملت امام حسینیم پس کو
    • جعفر ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      11 1
      پاسخ
      متاسفانه گاهی شاهد آن هستیم که طرف تمام مدارک همراه دارد و کلاه هم دارد و خلافی هم نکرده اما ماموران با حرکت زشت و زننده اقدام به توقیف موتور می کنند. یعنی اولین کاری که می کنند سریع کلید موتور را بر می دارند بدون اینکه اصلا از راکب در مورد مدارک صحبت کنند. حرکتی زشت که زیبنده پلیس نیست.
    • حسین IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      8 0
      پاسخ
      من تواسنپ کار می کنم بامسافر داشتم می رفتم یک موتورسوار دیگه دوترک از بغلم هندزفری روی گوشم که به عینکم بسته بود که باد نبره دوتایی باهم برد اینقدر سریع وخشن موتورسواری مکردکه اگه مامورای ما بتونن اوناروبگیرن جای قدردانیم داری و متاسفانه کفی هارو پرمیکنن باموتورای امسال من که پول عینکم هنوزنتونستم جورکنم ک
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      7 0
      پاسخ
      ۴ تا سارق موتور کولر پمپ آب انگشتشون قطع بشه باور کنید کسی دزدی نمیکنه مثل افغانستان ولی پلیس راور به موتوری که معیشت زن وبچه اشه در تهران وتبریز اصفهان ومشهد فراهم میکنه گیر میده وجریمه اش میکنه درست نیست
    • ممد IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      4 1
      پاسخ
      وسط چهار راه یه کفی میزارن هر بدبختی که سر ظهر از سرکار برمیگرده خونه رو متورو میگیرن
    • آقای ناشناس US ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 1
      پاسخ
      خدا وکیلی چجوری با هندا ۷۰ رفتن خفتگیری؟ فقط عکسش که تو کفی گذاشتن😂
    • محمد IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      6 0
      پاسخ
      متأسفانه خود مجری قانون دربرخورد با موتور سوار داره جرم انجام میده ...مامور حق اینو نداره موتور رو خاموش وسوئیچ رو برداره ....این کار مامور تخلف هستش ....درضمن کسی که کیف قاپ باشه اصلا سمت کفی نمیره که گرفته بشه ...
    • ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      6 0
      پاسخ
      فقط گرفتن موتور در آمدی برای خودشان است والسلام هیچ موقع این فکر را نکنید که برای امنیت راکب یا منو. شماست
    • امیر IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 0
      پاسخ
      فکر بهتری به ذهنتون نرسید دزد زیاد شده بریم موتور بگیریم جای این چیزا باید دنبال ریشه مشکل باشی چرا مردم دزدی میکنن یا چرا موتور سوار میشن البته موتور عشقه این بحثش جداس ولی خدایی مسئولین تلاش کردن که مردم اینکارارو نکنن وقتی حقوق کارگر گذاشتن نهایتش ده تومن اونی که زنو بچه و اجاره خونه داره چجوری
    • ناامید IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 0
      پاسخ
      سلام ...من ۲۵ سال پیش موتور هوندا خریده بودم وازمارلیک واسه کار نگهبانی به شهرک صنعتی شمس اباد حسن اباد جاده قم میرفتم یع روز پلیس راه حسن اباد موتور گیری اعلام شد ومن تا رسیدم پلیس راه نمیدونستم اولین موتور مال منو گرفتن وهرچی التماس کردم نشد ومن همه چیمو ازدست دادم وهنوز داغش تو دلمع وپاک نشده
      • علی گرگان ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
        0 3
        میخواستی کارتو قانونی کنی که نگیرنت
    • هوادارانه IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 3
      پاسخ
      دوست عزیز که پیک هستی و مدارک هم کامله..لطفا از پی ارتی تردد نکن تا موتورت رو نبرن..
    • ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 0
      پاسخ
      وقتی پارکینگ ها هرچندوقت یکبار اقدام به فروش موتور بدون مدارک کنن خب خفتگیری افزایش پیدا می‌کند....اول باید موتور های رسوب کرده در پارکینگ به مراکز اسقاط برن ....نه مدرک دارن ونه قابل پیگیری... پارکینگ ها باید بیشتر نظارت بشن
    • A.. ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 0
      پاسخ
      کفی فقط موتور چن نفر بدبختی ک سر کار این ور اون ور میره میگیره خفت گیر ها اصلا خودشونو نشون کفی نمیده ک این کار تأثری داشته باشه بعدشم خفت گیر نمیاد با موتور خودش این کارو کنه
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 1
      پاسخ
      چندتاموتورسوارسراغ داری که احیانااطلاع داشته باشند که وقتی چراغ راهنمایی قرمزهست یعنی بایدتوقف کردوچندتامامورراهنمایی سراغ دارید که به قانون دراینموردعمل کنن البته اینهم مثل بقیه مواردتومملکت مامیباشد
    • علی IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 1
      پاسخ
      شمایی که تیتر میزنی کفی نیست اگه کمی با منطق نگاه کنی دزد و کیف قاب کلاه میزاره و دنبال دزدی میره ولی اون بنده خدایی که کلاه نداره چرا باید تاوان بده درسته پیاده رو جای موتور نیست ولی ایا مکانی برای تردد موتور در نظر گرفته شده
    • کاسب ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
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      این اراجیف چیه همه دارن از موتور نون در میارن نیروی انتظامی نمیتونه جلو کیف قاپی رو بگیره بخاطر زیاد بودن موتوره بابا پولش به ماشین نمی‌رسه یا کار نیست مجبوره با موتور یک کار راه بندازه انگار بازم کفگیر دولت خورده ته دیگ این تیتر بی محتوا ومایع اعصاب خوردی رو بردارید
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
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      اینا که موتور دزدان را نمی توانند بگیرند اونا فرار می کنند فقط موتور اون بدبختی که با کلی سختی یه موتور خریده را میگیرن
    • ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
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      با توجه به اینکه تمام سارقین پلاک را مخدوش یا می پوشانند باید سر هر چهارراهی مامورین محترم محترمانه آنها را با مبلغ خیلی کم جریمه کنند مثلاً از هر خیابان یا چهارراهی که عبور می کنند و پلاکش مخدوش هست مبلغ 100هزار تومان جریمه نقدی کنند هم تامین بودجه می شود هم بازدارندگی دارد و کسی در سطح شهر تخلف نم
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
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      آقا منم دلم برا این موتور سوارا میسوخت ولی دهنشونو باید سرویس کرد از وسط خیابان میرن از لای ماشینا میرن از پیاده رو میرن خلاف میرن کلا از خونه میزنن بیرون از هر جایی دلشون بخواد میرن هیچ مقرارتی و رعایت نمیکنن بعدم بزنی بهشون طلب کار هم هستن
    • علی گرگان IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
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      نقد قشنگی بود🌹
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
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      خود موتور بگیرا یه جوری موتورتو می گیرن که انگار خفت گیرن
    • ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
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      این چه منطقی هست!!! تولید نکنید اگه راست میگین
    • ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
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      هدف از این کار نون در اوردن به هر راه و روشیه...که اصلان درست نیست که همیشه ام آدم بد بخت رو میگیرن....فقط این رو بگم راجبه این میشه چند جلد کتاب نوشت....
    • IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
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      ضرب المثل گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری.....حکایت ماست دوستان ....
    • علی عتيق IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
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      سلامو درود به خانم زینب رجایی ای کاش خبری راجب مشکلات موتورسیکلت سواران تهیه میکردی. ای کاش وقتی موتورسیکلت درون لاین خط کشی شده حرکت می‌کرد. خودروی پشت سر به چشم یک وسیله نقلیه بهش نگاه می‌کرد وبه زور به این طرف وان طرف هدایتش نمی کرد ای کاش لاینی را در خیابان به موتورسیکلت سواران اختصاص میدادن
    • امیر ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
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      من توصیه میکنم ، قدرت موتورسیکلتها که به مردم عرضه می شود پایین آورده شود مثلاً یک موتور ۷۰ سیسی هم کار آدم رو راه می اندازه ، موتورهای قوی مختص پلیس باشد ، نه اینکه با موتور گیری بی ضابطه مردم رو از نون خوردن انداخت. مردم با موتور میرن سرکار موتور یک وسیله کم هزینه برای جابه جایی است
    • مهاجر IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
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      راه اشتباه است باکفی گذاشتن فقط یک سری از نون خوردن نیفتند. باید چاره را از موتور فروش ها گرفت ‌که هرکس میاد موتور میخره هیچ وقت این کفی ها یک موتور که برای کیف قاپ ها باشه رو نگرفته. چون دنبال این نیستند. دنبال اینند که کفی پر بشه برن .
    • محسن IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
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      سلام. من تاحالا پنج تاموتورازم گرفته اند.هیچوقت هم دنبالش نرفتم..توزندگیم آزارم به مورچه نرسیده. ولی تادلتون بخاد بی عدالتی دیدم. چندسالیه دیگه موتورسوارنمیشم. ماشین دارم. موتورهم دارم. ولی اینکه موتورم راازم بگیرند راخیلی تجربه کردم. خیلی حس بدیه..واقعا بی عدالتی همیشه برآدمهای مظلومه ....

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