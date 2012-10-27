به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف در نشست معارفه مهمانان سومین همایش بینالمللی باران غدیر ضمن خیر مقدمگویی به مهمانان گفت: خدا را سپاسگزاریم که بهانه دیدار ما نام و شخصیت ممتاز تاریخ، علی بن ابیطالب (ع) است؛ شخصیتی که جامع تمام صفات خوب و ستودنی است. در آیات قرآن کریم بنا بر اسناد معتبر به تقوا، علم، شجاعت، ایثار و ایمان امام علی (ع) اشاره شده است.
وی در ادامه گفت: نام علی ابن ابیطالب (ع) همواره در ذهن هر انسان آزاداندیشی تداعی کننده این مفاهیم والاست. عدالت و زهد علی (ع) در هنگام حکومت بر بندگان خدا، انصاف و شجاعت علی (ع) در دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم، بیان و قلم سحر انگیز و مملو از حکمت آن حضرت در خطبهها و نامههای ماندگارش، روح زیبای علی (ع) در خلوتش با خدای خود که در ادعیهای مانند کمیل، مناجات شعبانیه از او به یادگار مانده است، همه حکایت از انسانی دارد که شاهکار خلقت است و سیره او میتواند در هر عصری و مکانی هدایتگر انسان باشد.
رئیس حوزه هنری با اشاره به تعبیر میخائیل نعیمه تصریح کرد: به تعبیر شاعرانه نویسنده برجسته عرب استاد میخائیل نعیمه «گرچه زمان و مکان بین ما و او فاصله انداخته است، اما نه زمان آن توان را دارد که طنین صدایش را از گوشهای ما ببرد و نه مکان میتواند چهره اش را از ذهنهای ما بزداید.»
ستایش علی (ع)، ستایش زیبایی و فضیلت است
وی با بیان اینکه کسانی که علی (ع) را شناختهاند از هر مذهب و مسلکی که از سرشت پاکی برخوردار باشند دلباختهاش شده و به ستایش او پرداختهاند، افزود: ستایش علی (ع) ستایش زیباییها و فضایل است و مگر انسان خردمند صاحب ذوق سلیم و فطرت پاک میتواند در برابر زیبایی و خوبیها بیاعتنا باشد؟
مومنی شریف در ادامه اظهار کرد: اما علی ابن ابیطالب با همه ویژگیهایش که او را در جهان یگانه ساخته، خود میگوید «من بندهای از بندگان محمد هستم».
وی ادامه داد: بنابراین شناخت علی (ع) پنجرهای برای نگریستن به جلال و جمال حضرت محمد مصطفی (ص) است؛ انسان والایی که خداوند در قرآن کریم او را ستوده و فرموده است «انک لعلی خلق عظیم» و او را اسوهای برای بشریت قرار داده است.
اهانت به پیامبر (ص) درد بزرگی است
این مقام مسئول اظهار کرد: افسوس که امروز در روزگار حکومت فریبها و نیرنگها، شخصیت و سیره آن بزرگمرد تاریخ، مورد هجمه و اهانت رسانههای نظام سلطه قرار میگیرد و در این راه همه قواعد و بایدها و نبایدهای دموکراسی و زندگی مسالمت آمیز در نظام بینالملل را ندیده گرفته و هیچ احترامی برای اعتقادات و احساسات نزدیک به دو میلیارد پیرو و ارادتمند آن حضرت قائل نیستند.
مومنی شریف با تاکید بر اینکه اهانت به پیامبر اکرم (ص) درد بزرگی برای آنانی است که محمد (ص) و علی (ع) را میشناسند، گفت: معرفی فضایل و حقایق رسول اعظم و تربیت شده او علی ابن ابیطالب (ع)، صلح، عدالت، مهربانی و صمیمیت را برای بشر به ارمغان میآورد.
رئیس حوزه هنری در پایان خطاب به مهمانان شرکت کننده در سومین همایش باران غدیر گفت: درود بر اندیشمندان، ادیبان و هنرمندانی که اندیشه و ذوق خود را در خدمت معرفی این انسانهای کامل قرار داده اند، آنان در این دنیا جاودانه هستند و در سرای دیگر نیز از کرامت و همنشینی آنان بهره مند خواهند شد؛ درود بر شما که اینگونهاید.
سومین همایش باران غدیر امشب در حوزه هنری گشایش مییابد.
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