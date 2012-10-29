سرپرست گروه تئاتر "مونگو" درباره فعالیت‌های این گروه در عرصه بین‌المللی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته به همراه بازیگران تئاتر استونی و با حمایت کمپانی "رام" در این کشور نمایش "سیزده، سیزده، تبصره 8" که به نام "پادشاه می‌میرد" را تولید کردیم.



غنی‌زاده ادامه داد: نمایش "سیزده، سیزده، تبصره 8" را با الهام از نمایشنامه‌ای کوتاه و بدون کلام از ساموئل بکت نوشتم. قرار است این نمایش 17 آبان‌ماه در فستیوال بین‌المللی تئاتر دهلی هندوستان روی صحنه رود. به احتمال زیاد در این جشنواره سه اجرا خواهیم داشت.



وی درباره احتمال اجرای عمومی نمایش "سیزده، سیزده، تبصره 8" در ایران یادآور شد: پیگیر ایجاد شرایط اجرای عمومی این اثر در ایران هستم. البته ما هنوز نتوانسته‌ایم مشکلاتی که برای اجرای نمایش "آنتیگونه" ایجاد شد را رفع کنیم و هنوز به گروه بازیگران این گروه که از کشور استونی بودند به لحاظ مالی بدهکاریم.







صحنه‌ای از نمایش "آنتیگونه" به کارگردانی همایون غنی‌زاده



این کارگردان جوان و شناخته شده تئاتر درباره احتمال حمایت اداره‌کل هنرهای نمایشی برای جبران خسارات مالی ایجاد شده در اجرای عمومی نمایش "آنتیگونه" گفت: قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی قول داده برای جبران خسارات ایجاد شده هزینه بلیت هواپیمای گروه را تقبل کند ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. این را باید در نظر بگیریم که به دلیل نوساناتی که در قیمت ارز به وجود آمده ما با تأخیری که در پرداخت هزینه‌ها به گروه داشتیم خیلی بیشتر از آنچه پیش‌بینی شده بود متضرر شده‌ایم.



همایون غنی‌زاده پیش از این نمایش‌هایی چون "در انتظار گودو"، "ددالوس و ایکاروس"، "آگاممنون"، "کالیگولا" و "آنتیگونه" را تولید و اجرا کرده که با استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان به تئاتر مواجه شده است.



وی چندی پیش نمایش "آنتیگونه" را با حضور بازیگران تئاتر استونی در ایران در قالب اجرای عمومی به صحنه برد که به دلیل تأخیر شورای نظارت و ارزشیابی در صدور مجوز اجرا، این نمایش با تأخیر اجرای عمومی خود را آغاز کرد.