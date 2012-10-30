قزاقستان از دانشگاه گلستان برای تربیت نیروی انسانی در بخش خاویار

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر افزود: از لحاظ توسعه علمی شیلات در دانشگاه چندمسئله مدنظر دانشگاه بود که مهمترین مسئله ایجاد رشته های مختلف با گرایش های متعدد که طی این سال های اخیر این موضوع اتفاق افتاد و دوره دکتری شیلات هم در دانشگاه منابع ایجاد شد.

رحمانی اظهارداشت: توسعه آزمایشگاه ها با افتتاح ساختمان جدید دانشکده برای ایجاد زمینه تحقیق وپژوهش، ایجاد کارآفرینی در بخش شیلات به خصوص در بخش هایی چون ماهیان خاویاری وماهیان زینتی از دیگر نکاتی است که ما در بخش شیلات مدنظر داریم.

رحمانی افزود:دریای خزر از لحاظ استراتژیک برای ما بسیار مهم است وبسیاری از فعالیت های شیلاتی ما خارج از دریا انجام خواهد شد که گردش اقتصادی ،اشتغال ،امنیت غذایی ازنتایج آن است.

وی ادامه داد: در کنار این مسائل، مسئله امنیت غذایی درکشور ما از منابع دریایی مطرح است که باید برای 75 میلیون نفر از منابع شیلاتی مدریای خزر تغذیه ایجاد کرد که دراینجا مساله اصلاح الگوی مصرف وکارآفرینی مطرح می شود.

دومین همایش ملی شیلاتی منابع دریای خزر دراستان گلستان با همکاری سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات شیلات ایران، مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان واداره کل محیط زیست وشرکت دامپروری وکشاورزی در دانشگاه منابع طبیعی گلستان برگزارشد.

محورهای عمده این همایش شامل سیمنولوژی، فیزیولوژی آبزیان، تکثیر وپرورش آبزیان، تکثیر وپرورش ماهیان خاویاری، اکوتوریسم ومدیریت سواحل، بازاریابی و بسته بندی آبزیان، فناوری زیستی ونانو، روش های نوین صیدآبزیان، رفتارشناسی آبزیان و کنتری کیفی فرآورده شیلاتی بود.