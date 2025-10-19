به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه شیلات و آبزی‌پروری استان کرمانشاه با هدف یافتن راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات این بخش، به دعوت دکتر الیاس‌پور مدیرکل شیلات استان و با حضور فضل‌الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، صبح یکشنبه برگزار شد.



در این نشست، مدیران و مسئولان ادارات کل دامپزشکی، محیط زیست، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان حضور داشتند.



الیاس‌پور در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان در حوزه شیلات و آبزی‌پروری اظهار کرد: استان کرمانشاه با دارا بودن ۱۵ سد، از توانمندی بالایی برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد اشتغال پایدار برخوردار است. با این حال، وجود برخی قوانین و محدودیت‌های اجرایی مانع از تحقق جایگاه واقعی استان در این بخش شده است.



وی افزود: شیلات کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید ماهیان گرمابی و سردابی کشور را دارد، اما برای رسیدن به این هدف نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت در سطح ملی هستیم.



مدیرکل شیلات استان در ادامه از تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌های محیط زیست، دامپزشکی، منابع طبیعی، نظام مهندسی، آب منطقه‌ای و نظام دامپزشکی قدردانی کرد و گفت: انتظار می‌رود این همکاری‌ها برای پیشبرد اهداف کلان شیلات تقویت شود تا بتوانیم با هم‌افزایی، گام‌های مؤثری در توسعه استان برداریم.



الیاس‌پور همچنین از نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خواست تا در راستای پیگیری مشکلات این حوزه، موضوعاتی از جمله نبود ردیف اعتباری ملی، کمبود اعتبارات هزینه‌ای و تملکی، کمبود بازار فروش آبزیان و لزوم اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان شیلات را در سطح مجلس مطرح و پیگیری کند.



یکی از مباحث مهم مطرح شده در این نشست، ممانعت از انجام فعالیت‌های صید و صیادی در کاسه سدهای مخزنی غیرشرب استان به دلیل مهاجم شناخته شدن گونه کپور ماهیان پرورشی بود. این مسئله توسط دکتر دزفولی‌نژاد مدیرکل محیط زیست استان و کارشناسان شیلات مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.



در ادامه، فضل‌الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این نشست می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی و حل مشکلات باشد، اظهار کرد: لازم است ادارات کل محیط زیست و شیلات استان، چالش‌ها و راهکارهای خود را به‌صورت مکتوب به دفتر بنده ارسال کنند تا در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شود.



وی افزود: با تسهیل‌گری و اجرای دقیق قوانین می‌توان زمینه رشد و توسعه فعالیت‌های شیلاتی را فراهم کرد. حمایت از شیلات در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان خواهد شد.



رنجبر همچنین احداث بازار فروش ماهیان در استان کرمانشاه را یک ضرورت دانست و گفت: ایجاد چنین بازاری علاوه بر رونق اقتصادی می‌تواند جاذبه‌های گردشگری جدیدی نیز برای استان فراهم کند.



این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت افزایش سرانه مصرف آبزیان خاطرنشان کرد: مصرف آبزیان به ارتقای سلامت عمومی جامعه کمک می‌کند و به همین دلیل حمایت همه‌جانبه از طرح‌های شیلاتی و توسعه مزارع پرورش ماهی باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.



این نشست با تأکید بر پیگیری مصوبات در سطح استانی و ملی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی پایان یافت.