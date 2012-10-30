گزارش تصویری / غرفه خبرگزاری مهر در سومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -3

حجت الاسلام شهاب مرادی
سید مازیار حسینی - معاون فنی عمرانی شهرداری تهران
فرامرز ابوالحسنی - عضو شورای شهر بابل
حمید رضا آیت اللهی - رییس پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
فرهناز دافع - رییس داوطلبان جمعیت هلال احمر
والی زاده - مدیر عامل خبرگزاری ایسنا
هوشنگ نصیر زاده - کارشناس داوری
رضا طلایی نیک - نماینده سابق مجلس
مهدی نورالدینی - رییس شورای اطلاع رسانی دولت
دختر شهید حسن تهرانی مقدم
حسین طلا - نماینده مردم تهران در مجلس
اسحاق صلاحی - رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
حمید رضا مقدم فر - معاونت فرهنگی سپاه پاسداران
حمید ابراهیمی - رییس انجمن کوچولوها
علی محمد قلی ها - رئیس شرکت بهره برداری مترو
امین الله رشیدی - خواننده
علی اصغر جعفری - رئیس بسیج صدا وسیما
شیروی - مدیر گروه فیلم صدا وسیما
حسین انواری - رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
عکس / عبدالله حیدری
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