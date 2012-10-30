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۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۳:۲۴

گزارش تصویری / غرفه خبرگزاری مهر در سومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -3

گزارش تصویری / غرفه خبرگزاری مهر در سومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -3

خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با حضور فعال، آماده پاسخگویی به مخاطبان است.

 حجت الاسلام شهاب مرادی

سید مازیار حسینی - معاون فنی عمرانی شهرداری تهران

فرامرز ابوالحسنی - عضو شورای شهر بابل

حمید رضا آیت اللهی - رییس پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

فرهناز دافع - رییس داوطلبان جمعیت هلال احمر

والی زاده - مدیر عامل خبرگزاری ایسنا

هوشنگ نصیر زاده - کارشناس داوری

رضا طلایی نیک - نماینده سابق مجلس

مهدی نورالدینی - رییس شورای اطلاع رسانی دولت

دختر شهید حسن تهرانی مقدم

حسین طلا - نماینده مردم تهران در مجلس

اسحاق صلاحی - رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

حمید رضا مقدم فر - معاونت فرهنگی سپاه پاسداران

حمید ابراهیمی - رییس انجمن کوچولوها

علی محمد قلی ها - رئیس شرکت بهره برداری مترو

امین الله رشیدی - خواننده

علی اصغر جعفری - رئیس بسیج صدا وسیما

شیروی - مدیر گروه فیلم صدا وسیما

حسین انواری - رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

عکس / عبدالله حیدری

کد مطلب 1732654

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