تصادف در محور قدیم اندیمشک ۴ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، نواب قاسمی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: صبح امروز یک سانحه رانندگی در محور قدیم اندیمشک به خرم‌آباد بین دو دستگاه خودروی سواری به وقوع پیوست که متأسفانه چهار نفر از سرنشینان در دم جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه یک نفر نیز مصدوم شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اندیمشک بیان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی انجام گرفت.

قاسمی ادامه داد: بررسی علت دقیق این سانحه توسط عوامل پلیس راه در دست انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز بر اثر سانحه رانندگی در محور دزفول به شوشتر نیز ۶ نفر جان خود را از دست دادند.