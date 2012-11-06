نیم میلیارد دلار خودروی سواری وارد شد/ افزایش 13 درصدی واردات خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به 23 هزار و 321 دستگاه به ارزش 521 میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 20 هزار و 574 دستگاه به ارزش بیش از 434 دلار) از لحاظ ارزشی بیش از 20 درصد و از حیث تعداد بیش از 13 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از 23 هزار و 321 دستگاه خودروی سواری واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، 12هزار و 157 دستگاه به ارزش 317 میلیون و 853 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 7 هزار و 342 دستگاه به ارزش 124 میلیون و 695 هزار دلار از مبدا جمهوری کره، 913 دستگاه به ارزش 10 میلیون و 655 هزار دلار از مبدا چین و 2 هزار و 909 دستگاه به ارزش 68 میلیون و 208 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.

در همین حال، میانگین قیمت هر خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال بیش از 22 هزار و 358 دلار ( نزدیک به 3.84 برابر هر خودروی سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 6.06 درصدی مواجه شده است.

در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از 22 هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگی‌های مجاز در ایران از 40 تا 640 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.