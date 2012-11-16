حرکت نمادین کاروان امام حسین(ع) از ورامین به پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، استقبال مؤمنان و عاشقان اباعبدالله(ع) شهرستانهای ورامین و پیشوا از کاروان نمادین امام حسین(ع) که همه ساله در اولین روز محرم الحرام و ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش به راه می افتد، متفاوت با سالهای گذشته بود.

صبح جمعه 26 آبان مصادف با اول ماه محرم، حرکت کاروان نمادین امام حسین(ع) از مقابل پارک 15 خرداد ورامین آغاز شد و به سمت پیشوا ادامه مسیر داد که با توجه به همزمانی هفته بسیج با ایام سوگواری امام حسین(ع) امسال این کاروان نمادین رنگ وبوی متفاوتی نسبت به سالهای گذاشته داشت.

شور و شوق و عزاداری مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در هنگام مشایعت این کاروان نمادین که یادآور ورود کاروان حسینی(ع) به کربلای معلا بود، بسیار چشمگیر بود و نشان از ولایتمداری مردم شهیدپرور این دو شهرستان مذهبی داشت.

اعضای بسیجی کاروان و نماز اول وقت

جانشین فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر در این خصوص بیان داشت: اعضای کاروانیان این مراسم با شکوه را بسیجیان پایگاه شهید ملک آبادی حوزه مقاومت بسیج شهیدهمت سپاه ناحیه پیشوا تشکیل می دادند.

اکبرانارکی افزود: حرکت این کاروان نمادین، بسیجی وار بود تا فرهنگ عاشورایی در دل بسیجیان مشاهده و اعلام شود که آنها ادامه دهنده راه سالار شهیدان امام حسین(ع) هستند.

وی گفت: با توجه به اهمیت نماز اول وقت و سفارش معصومان و بزرگان دین، نماز اول وقت از موجبات این مراسم بود که در میدان بسیج شهرستان ورامین اقامه نماز شد.

ادامه این مراسم با تمام شکوه و عظمت، عصر جمعه در صحن مطهر امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) برگزار شد و درادامه راه، در مقصد اصلی و شماره دو یعنی امامزادگان کهنگ به پایان رسید و نماز مغرب و عشاء در این مکان اقامه و مراسم حرکت نمادین کاروان امام حسین(ع) به پایان رسید.

خانواده شهید ملک آبادی بانی اصلی این مراسم بودند که همه ساله در اولین روز ماه شور حسینی(ع) برگزار شده و دلهای عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را راهی کربلا و آماده عزاداریهای باشکوه تاسوعا و عاشورا می کند.