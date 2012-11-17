غبار ماتم بر چهره شهر پاشیده شد/ فریاد بیرق های عزا درغربت عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، چهره شهر با تن پوش سیاه خبر از ماتمی عظیم را می دهد و دوباره چشم ها تشنه باریدن می شود و دلها در سوگ سید و سالار شهیدان در حزن و اندوهی مالامال از عشق در انتظار ضرب سنگین دستهایی است که بر سینه نواخته می شود.

دل خستگان و تشنه لبان عزای حسینی

مردم مشهد ماه محرم را همچون میهمانی عزیز در آغوش گرفته اند و مساجد و تکایا این شهر نیز در شب های سوگ و عزا، دل خستگان و تشنه لبان عزای حسینی را همچون پناهگاهی ماوا می دهند و عاشقان در رثای شهید کربلا عاشقانه سرشک ماتم از گونه هایشان شیار می زند.

محرم آمد و در شهر غوغایی عظیم برپاست، خیمه های عزا، ایستگاه های صلواتی، نگاه های ملتمس، پیراهن های مشکی، شال های عزا همه و همه نشانه ای است برای محرم و عاشورای حسین.

غم بر شانه های شهر تکیه زده و پرچم های "این حسین کیست که دلها همه دیوانه اوست" در سرتا سر شهر آویخته شده تا باری دیگر در دریای معرفت حسین (ع) غرق شویم و دلهایمان عاشورایی شود.

جدال میان حق و باطل

محرم از راه رسید، شهر ماتم زده و گریان بر صفحات تاریخ و نهضت عاشورای حسینی و مبارزه با یزید و یزیدیان زمان می نگرد و به یاد می آورد صحنه کربلا و جدال میان حق و باطل را جدالی که در آن حسین اسوه جهاد و آزادگی شهید شد و به بشریت آموخت که تشنه حق و حقیقت و برپایی عدالت باشند.

پیام عاشورا عدالت و آزادگی و زدودن دین از انحرافات است، عاشورایی که با آمدنش عاشقان حقیقت را به حقانیت و آزادگی رهنمون می نماید.

یک کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهضت عاشورا به مانند انقلابی بزرگ، با هدف احیای احکام دین و زدودن انواع انحرافات دینی و سیاسی در سال 61 هجری به رهبری حسین بن علی علیه السلام به وقوع پیوست.

حجت الاسلام مهدی واعظ موسوی بیان کرد: در دوره حکومت امام حسین (ع) وقایع گوناگونی صورت پذیرفت و حاکمانی به تخریب اساس جامعه اسلامی و قوانین الهی و به بازی گرفتن دین می پرداختند.

فداکاری در راه دین

وی ادامه داد: امام همواره برای حفظ حکومت اسلامی تلاش بسیاری کرد و هنگامی که نوبت به حکومت یزید رسید و مسئله بیعت او مطرح شد، امام حسین علیه السلام به دلیل شناختی که از شخصیت یزید داشت، به زمامداری او بر جامعه اسلامی راضی نشد و علیه او قیام کرد و در این راه به شهادت رسید.

وی یادآور شد: امام همراه با یاران اندک و با ایمان خود به مبارزه با یزید و سپاه سنگ دلش برخاست و صحنه کربلا را به نبرد میان حق و باطل و روز جان بازی و فداکاری در راه دین و عقیده تبدیل ساخت.

حجت الاسلام واعظ موسوی عنوان کرد: امام حسین جنگید تا عدالت و جوانمردی نمیرد و انحرافات سیاسی دامن دین را آلوده نکند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هدف عزاداری در ایام محرم و روز عاشورا گفت: دامنه تأثیر حادثه کربلا چنان در عمق دل ها اثر گذاشته که همه ساله عاشقان حقیقت، دهه محرم و به ویژه روز عاشورا به اظهار ارادت به اسوه جهاد و آزادگی و شهادت قرار می پردازند.

احیای فلسفه عاشورا

وی تصریح کرد: هدف از عزادارى‏ها و مراسم محرم، احیاى فلسفه عاشورا و استمرار بخشیدن به قیام خونین امام حسین علیه السلام است و باید این مساله، محور سخنان گویندگان مذهبى باشد.

حجت الاسلام واعظ موسوی عنوان کرد: بر گویندگان مذهبی لازم است در رابطه با قیام امام حسین علیه السلام از مقاتل معتبر استفاده کنند و از خرافات دوری کرده و تنها به تبیین معارف حسینی و فلسفه عاشورا بپردازند.

بر پایه این گزارش همزمان با دهه اول محرم در پایتخت معنوی مراسم های گوناگونی برای زنده نگه داشتن نهضت عاشورا و تبیین معارف حسینی برگزار می شود که در این میان قرائت زیارت عاشورا در رواق های امام خمینی(ره) و دارالحجه و شبستان نهاوندی مسجد جامع گوهر شاد در چهار نوبت به همراه مرثیه سرایی و عزاداری مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) انجام می شود.

برگزاری همایش تخصصی "از غدیر تا عاشورا"

همچنین برپایی"محفل شیرخوارگان حسینی"، 10 کرسی تلاوت قرآن کریم، اجرای روزانه 23 حلقه" معارف حسینی"و برپایی مراسم گرامیداشت استادان و فراگیران قرآن کریم بخشی دیگر از برنامه های دهه اول محرم است.

برگزاری جلسات سخنرانی و بیان معارف حسینی با عنوان"شکوه ایثار"، بیان مسائل احکام عزاداری، برپایی محافل سخنرانی ویژه زائران عرب، اردو و آذری زبان، برگزاری همایش تخصصی "از غدیر تا عاشورا" در محل بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، برگزاری جلسات پرسمان دینی با عنوان"سبک زندگی عاشورایی" از دیگر برنامه های دهه اول محرم در حرم رضوی است.

مراسم خطبه خوانی شب عاشورا، ویژه برنامه روز عاشورا، شام غریبان، قرائت زیارت عاشورا به همراه صد سلام، مقتل خوانی و قرائت زیارت ناحیه مقدسه بخشی دیگر از برنامه های عاشورایی است که در حرم رضوی برگزار خواهد شد.

اعزام دو هزار و 200 مبلغ

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه رویکرد ویژه تبلیغی امسال حول دو محور سبک زندگی اسلامی با بهره گیری از سیره حسینی و تبیین اقتصاد مقاومتی است، گفت: دو هزار و 200 مبلغ در ایام محرم به مناطق تبلیغی سراسر استان اعزام شدند.

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی با بیان اینکه هفت هزار و 600 هیئت مذهبی در خراسان رضوی فعال هستند، افزود: ماموریت این هیئت ها اقدامات فرهنگی و معنوی است.

وی تصریح کرد: هیئات مذهبی باید با پرهیز از خرافه ها در فرهنگ عزاداری به تبیین معارف حسینی بپردازند و در راستای زنده نگه داشتن عاشورا اقدام کنند.

برگزاری 100 گفتمان دینی با موضوع عفاف

وی در خصوص ایستگاه های صلواتی نیز بیان کرد: 300 ایستگاه صلواتی در خراسان رضوی مجوز گرفتند که با ایجاد رعایت بهداشت و عدم ایجاد مشکلات ترافیکی با همکاری با نیروی انتظامی برپا شده اند.

وی از برگزاری 100 گفتمان دینی با موضوع عفاف در ایام دهه اول محرم خبر داد و افزود: علم های عزاداری نیز که نشانه های سنتی محرم هستند با حفظ آموزه های شرعی مورد استفاده قرار می گیرند.

گزارش: مرضیه صاحبی