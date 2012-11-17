افزایش حجم تجاری موجب استحکام روابط ایران و ترکیه می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی به آغری، بهمن حسین پور شنبه شب در نشست مشترک با تجار و بازرگانان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل و مسئولان آذربایجان غربی اظهار داشت: ستون فقرات روابط بین دو کشور حجم مبادلات اقتصادی و تجاری است.

وی با اشاره به گسترش روابط روزافزون بین دو کشور گفت: با وجود اختلاف سلایق بین دو کشور در برخی مسائل بین المللی توسعه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری میان دو کشور اجازه نداده است مناسبات همه جانبه کاهش یابد.

حسین پور ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور را برای تقویت مناسبات اقتصادی میان دو کشور و ایجاد اشتغال در منطقه موثر عنوان کرد و اظهار داشت: بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی ایجاد این شهرک با پیگیری های مقامات دو کشور برطرف شده و امیدواریم با تاسیس این شهرک شاهد رونق اقتصادی در منطقه باشیم.

سفیر ایران در ترکیه در ادامه از نقش تاثیرگذار استاندار آذربایجان غربی در روند ایجاد این شهرک در منطقه قدردانی کرد و افزود: در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری ایران به آنکار و دیدار با نخست وزیر ترکیه این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دستورات لازم برای تسریع در احداث این شهرک توسط مقامات ارشد دو کشور صادر شد.

حسین پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاثیرگذار تجار و بازرگانان دو کشور در توسعه روابط همه جانبه بین ایران و ترکیه ادامه داد: تجار و بازرگانان می تواند در روابط بین الملل نقش اساسی ایفا کنند و نمونه این مسئله را می توان در فعالیت تجار و بازرگانان ایران با ترکیه مشاهده کرد.

نشست مشترک استاندار آذربایجان غربی با مسئولان اجرایی و تجار ایرانی

با حضور استاندار آذربایجان غربی نشست مشترک تجار، بازرگانان و اعضای کمیته های تخصصی چهارمین اجلاس استانداران مرزی ایران و ترکیه برگزار شد.

در این نشست که با حضور سفیر ایران در ترکیه به مدت سه ساعت به طول انجامید، اعضای کمیته های تخصصی چهارمین اجلاس استانداران مرزی ایران و ترکیه گزارشی از روند فعالیت و مباحث مطرح شده در این کمیته ها را مطرح کردند.

همچنین در این نشست تعدادی از تجار و بازرگانان آذربایجان غربی و شرقی به همراه اردبیل مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

در این نشست استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت و جایگاه اجلاس استانداران مرزی ایران و ترکیه گفت: در این اجلاس ها مسائل و مشکلات منطقه ای پیگیری و برطرف می شود و امیدواریم در اجلاس چهارم که با حضور نمایندگان روسای جمهور دو کشور استان آغری برگزار می شود علاوه بر تصمیمات گرفته شده برای توسعه روابط منطقه ای مسائل ملی نیز برای ارتقای سطح مناسبات دو کشور مطرح می شود.