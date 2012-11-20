ارتفاعات آدروشک مهریز سفیدپوش شد/ خوشحالی کشاورزان مهریزی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بارش اولین برف پاییزی، ارتفاعات برخی دهستان های بخش مرکزی مهریز سفیدپوش شد و با بارش این برف پاییزی، برف های رشته کوه شیرکوه در بالادست منطقه آدروشک و دامگاهان جلوه ای زیبا به شهرستان مهریز بخشید.

سفیدپوش شدن ارتفاعات آدروشک و دامگاهان موجب خوشحالی مردم و به خصوص کشاورزان منطقه شده است.

آب چشمه های بزرگ فصلی و معروف مهریز از جمله غربالبیز و دامگاهان (دون گاهون) که برای کشاورزی این منطقه بسیار موثر و حیاتی است از آب شدن برف این رشته کوه ها جریان پیدا می کند در نتیجه میزان آب کشاورزی مردم شهرستان مهریز بستگی شدید به میزان برف زمستانی ارتفاعات این شهرستان دارد.

این اولین برف پاییزی است که با گذشت 60 روز از پاییز در دل کویر ایران و در منطقه ای کوهستانی در شهرستان مهریز باریده است.

دمای هوا امروز به دلیل بارش برف در نقاط کوهستانی استان یزد در اکثر نقاط با کاهش روبرو بوده است و زمستان کم کم در کویر مرکزی ایران خودنمایی می کند.

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عکس: جمال زارع زاده