به گزارش خبرنگار مهر، بارش نخستین برف پاییزی در ارتفاعات و مناطق ییلاقی شهرستان رامسر از صبح دوشنبه آغاز شد و با تشدید بارش‌ها از مناطق کوهستانی این شهرستان چهره‌ای زمستانی به خود گرفتند.

دهستان‌های اشکور و جنت‌رودبار به‌ویژه روستاهای مرتفعی همچون گرسماسر و مناطق واقع در این محور از جمله مناطقی هستند که شاهد بارش برف و سفیدپوش شدن طبیعت کوهستانی بوده‌اند.

همزمان با بارش برف در ارتفاعات رامسر، مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای این شهرستان نیز از عصر امروز شاهد بارش باران همراه با وزش باد بوده‌اند.

نخستین برف پاییزی در حالی ارتفاعات رامسر را سفیدپوش کرده است که این بارش‌ها جلوه‌ای زمستانی به طبیعت ییلاقی غرب مازندران بخشیده است.

دمای هوای مازندران با برودت هوا و نفوذ سامانه جوی کاشه محسوسی پیدا کرده است.