آسمان استان البرز برفی و بارانی می شود

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هوای کرج بارش باران و دمای آن هشت در جه سانتیگراد و هوا آرام است.



وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران خواهد بود که بیشینه دما 12 و کمینه دما 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای هشتگرد نیز هم اکنون مه رقیق و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و سرعت باد 3 درجه سانتیگراد و از سمت غرب خواهد بود.



رحمانیان گفت: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران خواهد بود که بیشینه دما 10 و کمینه دما 3 درجه سانیتگراد خواهد بود.

طالقان برفی و بارانی خواهد بود



وی افزود: هم اکنون هوای طالقان غبارآلود و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت غرب است.



مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران خواهد بود که بیشینه دما 9 درجه سانتیگراد و کمینه دما منفی یک درجه سانتیگراد خواهد بود.

