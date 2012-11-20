  1. استانها
  2. البرز
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

طی 24 ساعت آینده/

آسمان استان البرز برفی و بارانی می شود

آسمان استان البرز برفی و بارانی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز از بارانی و برفی بودن آسمان استان البرز طی 24 ساعت آینده خبر داد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هوای کرج بارش باران و دمای آن هشت در جه سانتیگراد و هوا آرام است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران خواهد بود که بیشینه دما 12 و کمینه دما 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای هشتگرد نیز هم اکنون مه رقیق و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و سرعت باد 3 درجه سانتیگراد و از سمت غرب خواهد بود.

رحمانیان گفت: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران خواهد بود که بیشینه دما 10 و کمینه دما 3 درجه سانیتگراد خواهد بود.

طالقان برفی و بارانی خواهد بود

وی افزود: هم اکنون هوای طالقان غبارآلود و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت غرب است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران خواهد بود که بیشینه دما 9 درجه سانتیگراد و کمینه دما منفی یک درجه سانتیگراد خواهد بود.
 

کد مطلب 1748862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها