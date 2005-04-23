نهمين جشنواره قرآني كودك و نوجوان در غرب تهران برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، نهمين جشنواره قرآني كودك و نوجوان همچون سال هاي گذشته براي گروه هاي سني پيش دبستان ، دبستان ، راهنمايي و دبيرستان به همت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، فرهنگسراي قرآن و فرهنگسراي تفكر در 18 رشته برگزار مي شود .
در اين دوره از مسابقات ، شركت كنندگان در رسته هاي غير حضوري شامل مفاهيم قرآن ، قصه هاي قرآني ، شعر ، جداول قرآني ، روزنامه ديواري با موضوع قرآن ، انشا نويسي ، خوشنويسي ، نقاشي ، عكاسي ، فيلم كوتاه با دوربين هاي خانگي ، هنرهاي دستي و رشته هاي حضوري شامل حفظ ، قرائت قرآن ، اذان و ترتيل خواني ، نماز ، سرود و نمايش شركت مي كنند . اين رقابت ها در دو مرحله مقدماتي و نهايي انجام مي شود .
كودكان و نوجوانان علاقمند مي توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه از ساعت 9 تا 17 به محل فرهنگسراي تفكر واقع در بلوار آيت الله كاشاني ، بلوار شهران مراجعه كنند . ساير فرهنگسراها نيز از علاقمندان ثبت نام مي كنند .
نظر شما