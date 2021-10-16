برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع حضرت محمد(ص) اسوه اخلاقی

به گزارش خبرنگار مهر، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک از برگزاری مسابقات فرهنگی هنری با موضوع الگوی اخلاق حسنه حضرت محمد مصطفی (ص) به میزبانی مدرسه دارالزهراء در بخش‌های شعر، نقاشی و ویدئو کلیپ ویژه دانش آموزان در پایه‌های ابتدایی تا دبیرستان به صورت مجازی خبر داد.

حسنخانی با اعلام این خبر افزود: در این مسابقات فرهنگی هنری علاوه بر مشارکت دانش آموزان در رده‌های سنی مختلف، بخشی نیز به خانواده‌ها و عموم مسلمانان اختصاص یافته است.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد همگرایی مسلمانان با تأکید بر آینده سازان جامعه حول محور معرفی و ارائه اسوه و الگوی اخلاقی حضرت خاتم الانبیا (ص) با زبان هنر و ادبیات قلمداد کرد.



وی بیان کرد: مدت ارسال آثار این مسابقات در بخش‌های گوناگون و رده‌های سنی مختلف از ۱۲ ماه ربیع‌الاول و آغاز هفته وحدت به مدت یک هفته تعیین شده است و به نفرات برتر جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.

بخش‌های گوناگون این مسابقات و شرایط ارسال به تفکیک رده‌های سنی شامل موارد زیر است:



بخش طراحی نقاشی: در تمام سطوح پیش دبستان / دبستان / دبیرستان و عموم خانواده‌ها و مردم.

بخش شعر: در سطوح دبیرستان (۵ بیت) / عموم مردم (۸ بیت). در این بخش لازم است آثار شعر خود را از طریق موبایل خواند و ضبط کند سپس به دبیرخانه مسابقه ارسال کند. امتیازات بر اساس استقبال مخاطبان در فیسبوک و تعداد پسند (لایک) بازدید کنندگان اختصاص خواهد یافت و نفر برتر برگزیده خواهد شد.

بخش فیلم کوتاه: پایه‌های دبیرستان (۳ تا ۵ دقیقه) / پیش دانشگاهی (۵ تا ۷ دقیقه) / عموم مردم (۵ تا ۷ دقیقه). امتیاز این بخش نیز بر اساس تعداد پسندها (لایک) هر شرکت کننده در فیسبوک محاسبه خواهد شد.