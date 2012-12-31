هشدار درباره تبعات ازدواج کودکان/ ورود قوه قضائیه به ثبت ازدواج کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، سال 89 بود که کارشناسان و مشاوران دادگستریهای کشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای کودکان در برخی استانهای کشور دادند. هر چند این خبر مسکوت ماند ولی آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعی نوظهور در کشور برداشت.

42 هزار ازدواج کودکان 10 ساله در یک سال

فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ازدواج و طلاق در میان کودکان 10 تا 18 سال طی چند سال اخیر افزایش یافته و براساس آمار ثبت احوال در سال 89 بیش از 42 هزار ازدواج کودکان 10 تا 14 سال به ثبت رسیده است.

342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89

همچنین بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج کودکان 10 تا 15 سال در کشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داشته که آخرین سرشماری انجام شده در سال 89، نشان می دهد که 342 هزار کودک زیر 18 سال در کشور ازدواج کرده اند. این گفته ها در حالی است که از سال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است به طوریکه که آمار سال 89 نشان می دهد که 37 هزار کودک 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد.

ثبت احوال: ثبت ازدواج 43 هزار کودک زیر 15 سال در سال 89

همچنین سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال 85 بیش از 33 هزار و 400 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که این میزان در سال 1389 به 43 هزار و 450 مورد رسیده است.

به گفته کارشناسان، تعداد ازدواجهای کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری 55 درصد و در روستاها 45 درصد است.

توضیح دادستان کل کشور

پای ازدواج کودکان حتی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه هم باز شد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: گاهی ازدواج ها الزاما زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود. مثلا برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده می شود یا موارد دیگر.

ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در تهران

در ادامه ماجرای ازدواج کودکان، ثبت احوال استان تهران از ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در سال جاری خبر داد. در این میان احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: ثبت ازدواج پایین ‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی‌شک با آن برخورد می‌شود.

احمد تویسرکانی درباره ثبت تعدادی ازدواج کمتر از سن قانونی گفت: بیان کردن کلی این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند، باید مصادیق این نوع ازدواج‌ها اعلام شود تا بررسی‌های لازم در مورد آن صورت گیرد. از ازدواج‌های دختر و پسرهای کمتر از سن قانونی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم کدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواج‌ها اطلاع داده است.

معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینکه گویا ازدواج‌ها با تشخیص پزشکی قانونی ثبت شده است گفت: این خلاف قانون است و در صورتی که بدانیم کدام دفتر خانه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ثبت کرده است با آن برخورد انتظامی می‌کنیم.

قانون ازدواج کودکان خوب یا بد؟

هر چند رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفته ثبت ازدواج کودکان با حکم دادگاه بلامانع است ولی آیا قوانین موجود در این خصوص به نفع کودکان است؟ ماده 1041 قانون مدنی می گوید: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ولی در این میان دکتر علی فایضی حقوقدان و از مدیران دفترخانه های ازدواج و طلاق تهران در گفتگو با مهر می گوید: این ماده واحده قانونی مشکلی ندارد ولی اگر به تبعات این نوع ازدواج ها و پیشگیری از آسیبها نگاه کنیم باید کمی روی این قانون تامل است.

وی افزود: پزشکی قانونی یا دادگاه می گوید این فرد به بلوغ جنسی رسیده و می تواند ازدواج کند ولی آیا به بلوغ فکری و اجتماعی هم رسیده است؟ همین امر موجب طلاق های زود هنگام و افزایش آمار طلاق و سایر اسیبها می شود. بهتر است در کنار این ماده واحده قانونی چند تبصره هم گنجانده شود.

------------------------

گزارش از سید هادی کسایی زاده