سعیدسلطانی سروستانی درگفتگو با مهر درخصوص وضعیت تحویل شیر به کارخانجات تولید فرآورده های لبنی اظهارداشت: درحال حاضر برخی از کارخانجات صنایع لبنی از دریافت شیرخام تولیدکنندگان خودداری می کنند.

وی در بیان علت این اقدام کارخانجات تولید فرآورده های لبنی اظهارداشت: اقدام دولت در وضع عوارض 30 درصدی برای صادرات محصولات لبنی، تولیدکنندگان این بخش اقتصادی کشور را مجبور به عدم تحویل شیرخام از دامداران کرده است.



مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با اعلام اینکه هم اکنون انبارهای کارخانجات صنایع لبنی پر از محصولات لبنی است، گفت: براین اساس، کارخانجات صنایع لبنی به دلیل وضع عوارض 30 درصدی توانایی صادرات محصولات تولیدی خود را ندارند و به همین دلیل از دریافت شیرخام و تولید محصولات لبنی تازه امتناع می کنند.

وی اضافه کرد: البته کارخانجات صنایع لبنی همواره محصولات لبنیات مازاد برمصرف بازار را برای صادرات درنظر می گرفت که این امرنه تنها آسیبی به بازار داخلی وارد نمی کرد بلکه موجب رونق گرفتن اقتصاد کشور می شد.

سلطانی با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی هرکشوری میزان صادرات غیرنفتی آن است، گفت: براین اساس، دولتمردان باید با ارائه راهکارهایی مانند اختصاص مشوق صادراتی یا یارانه به صادرکنندگان موجب افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور شوند نه اینکه در شرایط اقتصادی موجود با وضع عواض صادراتی برای تولیدکنندگان وفعالان اقتصادی مانع تراشی کنند.