علیرضا عزیزالهی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت خرید شیرخام از دامداران، اظهارداشت: تن ندادن کارخانجات به اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به نرخ ۱۴۴۰ تومان از دامداران در نهایت منجر به تشکیل جلسه‌ای در سازمان حمایت شد که در این جلسه ما اعتراض کردیم سازمان مربوطه اقدامی در راستای اجرای قانون مذکور نمی‌کند.

وی با بیان اینکه اغلب کارخانجات ۶۰ تومان به قیمت محصولات خود افزوده‌اند اما بابت آن پولی به دامداران پرداخت نکرده‌اند، اضافه کرد: در پی این اعتراضات، سازمان حمایت کارخانجات لبنی را تهدید کرد که اگر بابت ۶۰ تومانی که به قیمت محصولاتشان اضافه کردند ۱۰۰ تومان به قیمت خرید شیرخام از دامداران اضافه نکنند به تعزیرات معرفی خواهند شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به اینکه مسئولان وزارت کشاورزی نیز این موضوع را تایید کردند و سازمان حمایت پیگیر آن شد، گفت: درحال حاضر ما به صورت قطعی نمی‌دانیم که این کار عملیاتی شده است یا نه؟ اما حتی اگر عملیاتی شده باشد هیچ تاثیری برای شرایط نداشته است.

عزیزالهی ادامه داد: کارخانجات لبنی نه تنها افزایش قیمتی در نرخ خرید شیرخام اعمال نکرده‌اند بلکه در برخی مناطق کشور قیمت را کاهش هم داده‌اند، ضمن اینکه طول دوره بازپرداخت بدهی دامداران را بالا بردند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های مسئول در این زمینه نه تنها موثر نبوده بلکه اثر معکوس هم داشته است، گفت: سازمان حمایت اعلام کرده پرونده‌های متخلفان به تعزیرات رفته است اما فعلا چیزی برای ما روشن نیست، چون اگر با یک یا دو کارخانه برخوردی انجام می‌گرفت قطعا شرایط، الان متفاوت بود.