نامه هشداردهنده دامداران به جهانگیری و شریعتمداری

سید احمد مقدسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هفته گذشته نمایندگان دامداران نامه‌ای را برای معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور فرستاده و درباره کاهش تولید شیر و گوشت قرمز به آنان هشدار داده‌اند، اظهارداشت: قرار شده است دولت مجددا جلسه‌ای تشکیل دهد و درباره قیمت شیرخام تمهیداتی اندیشیده شود.

وی با اظهارامیدواری نسبت به نتیجه رسیدن این جلسه، افزود: واقعیت این است که دامداران در ۱۷ ماهی که مصوب دولت اجرایی نشده است، در هرکیلوگرم از تولید خود ۳۰۰ تومان زیان کرده‌اند، بدهکاری‌های زیادی دارند و مجبور به حذف دام‌های خود شده‌اند. ‌

مقدسی با تاکید بر اینکه قطعا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد کاهش تولید شیر و گوشت در کشور خواهیم بود، اضافه کرد: اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام از دامداران از سوی وزارت جهادکشاورزی نتوانسته بر شرایط موجود تاثیرگذار باشد، چراکه حجم شیر خریدی بسیار کم است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور بازار نهاده‌های دامی را هم متعادل و آرام توصیف کرد و گفت: ما مشکلی از این جهت نداریم.

مقدسی همچنین در واکنش به نتایج سرشماری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و اختلاف ۵۰ درصدی آمار این مرکز با وزارت جهادکشاورزی در زمینه جمعیت دام سنگین کشور، اظهارداشت: ماموران مرکز آمار زمان سرشماری از دامداران و تولیدکنندگان سئوالی درباره اینکه شما چند راس گاو دارید و چقدر شیر تولید می‌کنید نپرسیدند و تنها به دیدن اینکه دامدار در حال فعالیت است یا خیر اکتفا کردند.

وی با بیان اینکه این شیوه آمارگیری مورد اطمینان نیست، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی متولی تولید است و احتمال خطای مسئولان آن، دراین زمینه در حد یک تا دو درصد امکان پذیر است نه ۵۰ درصد، ضمن اینکه سال قبل، دولت یارانه شیر را بین دامداران توزیع کرده است.

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