وینگو بگوویچ مورد ضرب و شتم هواداران "راهیان کرمانشاه" قرار گرفت

علی خلف در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرب و شتم سرمربی تیم پاس همدان پس از دیدار این تیم با تیم راهیان کرمانشاه در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ آزادگان، گفت: من به جواد زرینچه سرمربی و مسئولان تیم راهیان کرمانشاه به دلیل سه امتیازی که در بازی با ما کسب کردند تبریک می گویم چون آنها بازی را کاملا فوتبالی برده و مستحق برد بودند ضمن اینکه داوری بازی نیز مشکلی نداشت.

وی در همین خصوص افزود: پس از بازی، من به اتفاق مدیرعامل باشگاه در یک خودروی شخصی و وینگو بگویچ سرمربی تیم در خودروی شخصی دیگر در حال خروج از ورزشگاه بودیم که از سوی برخی از هواداران تیم راهیان به سمت خودروی ما و بگوویچ حمله و سنگ پرا کنی شد. البته این موضوع به همین جا ختم نشد و آن دسته از هواداران ماشین وینگوبگوویچ را متوقف کرده، او را از خودرو بیرون کشیده و مورد ضرب و شتم قراردادند.

مدیر اجرایی تیم پاس همدان افزود: اگر دخالت ما و برخی دیگر از دوستان نبود متاسفانه معلوم نبود که در ادامه این ضرب و شتم بگوویچ چه بلایی بر سر او می آمد.

وی خاطر نشان کرد: با اینکه ما بازی را به تیم راهیان کرمانشاه یک بر صفر باختیم و هیچ اتفاق خاصی نیز در جریان بازی نیفتاده بود اما انتظار چنین برخوردی را از سوی برخی از هواداران تیم حریف نداشتیم و هنوز هم به دلیل این رفتار آنها پی نبرده‌ایم.

خلف ضمن گلایه از مسئولان باشگاه راهیان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این رفتار رسم میهمان نوازی و بدرقه کردن میهمان نیست و ما از مسئولان باشگاه راهیان انتظار برخورد با متخلفان را داریم تا در آینده شاهد تکرار چنین رفتارهای زشتی نباشیم.