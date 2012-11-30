  1. ورزش
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

مدیر اجرایی پاس به مهر خبرداد:

وینگو بگوویچ مورد ضرب و شتم هواداران "راهیان کرمانشاه" قرار گرفت

وینگو بگوویچ مورد ضرب و شتم هواداران "راهیان کرمانشاه" قرار گرفت

مدبر اجرایی تیم فوتبال پاس همدان از ضرب و شتم سرمربی این تیم پس از باخت به تیم راهیان کرمانشاه در رقابت‌های لیگ آزادگان خبر داد.

علی خلف در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرب و شتم سرمربی تیم پاس همدان پس از دیدار این تیم با تیم راهیان کرمانشاه در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ آزادگان، گفت: من به جواد زرینچه سرمربی و مسئولان تیم راهیان کرمانشاه به دلیل سه امتیازی که در بازی با ما کسب کردند تبریک می گویم چون آنها بازی را کاملا فوتبالی برده و مستحق برد بودند ضمن اینکه داوری بازی نیز مشکلی نداشت.

وی در همین خصوص افزود: پس از بازی، من به اتفاق مدیرعامل باشگاه در یک خودروی شخصی و وینگو بگویچ سرمربی تیم در خودروی شخصی دیگر در حال خروج از ورزشگاه بودیم که از سوی برخی از هواداران تیم راهیان به سمت خودروی ما و بگوویچ حمله و سنگ پرا کنی شد. البته این موضوع به همین جا ختم نشد و آن دسته از هواداران ماشین وینگوبگوویچ را متوقف کرده، او را از خودرو بیرون کشیده و مورد ضرب و شتم قراردادند.

مدیر اجرایی تیم پاس همدان افزود: اگر دخالت ما و برخی دیگر از دوستان نبود متاسفانه معلوم نبود که در ادامه این ضرب و شتم بگوویچ چه بلایی بر سر او می آمد.

وی خاطر نشان کرد: با اینکه ما بازی را به تیم راهیان کرمانشاه یک بر صفر باختیم و هیچ اتفاق خاصی نیز در جریان بازی نیفتاده بود اما انتظار چنین برخوردی را از سوی برخی از هواداران تیم حریف نداشتیم و هنوز هم به دلیل این رفتار آنها پی نبرده‌ایم.

خلف ضمن گلایه از مسئولان باشگاه راهیان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این رفتار رسم میهمان نوازی و بدرقه کردن میهمان نیست و ما از مسئولان باشگاه راهیان انتظار برخورد با متخلفان را داریم تا در آینده شاهد تکرار چنین رفتارهای زشتی نباشیم.

کد مطلب 1754792

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