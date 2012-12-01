شناسایی وقف 800 میلیونی در تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی خواجه وند صالحی اظهار داشت: وقف می تواند بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه را حل و این سنّت حسنه و ماندگار باید ترویج شود.

وی افزود: این وقف جدید زمینی به مساحت 130 مترمربع که توسط واقف نیک اندیش حاج غلامرضا ملاحسینی وقف شده است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه تنکابن ادامه داد: واقف نیت موقوفه خود را برای ساخت خانه عالم تعیین کرده و برای این موقوفه وقف نامه تنظیم و در این اداره ثبت و ضبط شده است.

وقف یک باب ساختمان مسکونی در نور



یک باب ساختمان مسکونی در شهرستان نور به ارزش ده میلیارد ریال وقف شد.



حجت الاسلام عبدالله ولی نژاد، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نور گفت: فرشته السادات صنایع با حضور در اداره اوقاف و امورخیریه این شهرستان با نیت خالص و رضای خداوند متعال و توسل به ائمه معصومین(ع) یک باب ساختمان مسکونی خود را وقف کرده است.

وی افزود: این ساختمان که 286 متر مربع بوده برای ایتام و کمک به کل نیازمندان از قبیل فقرا و مستمندان وقف شده است.

دوره آموزش ثبت اراضی موقوفه برای اخذ سند



به همت اوقاف مازندران، نخستین دوره آموزشی ثبت اراضی و ساختمانهای موقوفه برای اخذ سند رسمی برگزار می شود.

غریب رضا وحیدی گفت: مازندران دارای بیش از 14 هزار موقوفه بوده و طبق قانون جدید اخذ سند مالکیت برای این موقوفات طبق هماهنگی با اداره کل ثبت اسناد، شش هزار سند تا پایان سال برای موقوفات و بقاع و اماکن مذهبی استان اخذ خواهد شد.

رئیس امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: این دوره آموزشی دوازدهم آذر ماه که در سایت آموزش این اداره کل با حضور بیست نفر از کارشناسان ثبتی برگزار می شود مهندس قربانی مسئول کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به آموزش ثبت نام الکترونیکی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی می پردازد.