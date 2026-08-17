دو زندانی جرائم غیرعمد به برکت موقوفات در تنکابن آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینپور صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: به همت و برکت موقوفات خیریه تنکابن، دو زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی افزود: یکی از کارکردهای ارزشمند وقف، گرهگشایی از مشکلات مردم و حمایت از نیازمندان است و موقوفات با نیتهای خیرخواهانه میتوانند در کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای نیازمند نقش مؤثری ایفا کنند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن با اشاره به تداوم اقدامات حمایتی در این حوزه، همکاری مستأجران موقوفات برای پرداخت حقوق و تعهدات وقف را ضروری دانست.
حسینپور با تأکید بر ظرفیت وقف برای حل مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات جدید با نیتهای اجتماعی، از جمله کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، میتواند به بازگشت افراد به زندگی عادی و تقویت بنیان خانواده کمک کند.
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