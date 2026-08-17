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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

دو زندانی جرائم غیرعمد به برکت موقوفات در تنکابن آزاد شدند

دو زندانی جرائم غیرعمد به برکت موقوفات در تنکابن آزاد شدند

تنکابن -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن از آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد با استفاده از ظرفیت موقوفات خیریه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسین‌پور صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به همت و برکت موقوفات خیریه تنکابن، دو زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی افزود: یکی از کارکردهای ارزشمند وقف، گره‌گشایی از مشکلات مردم و حمایت از نیازمندان است و موقوفات با نیت‌های خیرخواهانه می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های نیازمند نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن با اشاره به تداوم اقدامات حمایتی در این حوزه، همکاری مستأجران موقوفات برای پرداخت حقوق و تعهدات وقف را ضروری دانست.

حسین‌پور با تأکید بر ظرفیت وقف برای حل مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات جدید با نیت‌های اجتماعی، از جمله کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، می‌تواند به بازگشت افراد به زندگی عادی و تقویت بنیان خانواده کمک کند.

کد مطلب 6918789

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