به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اکبرزاده در بازدید از مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی معلولان ذهنی و جسمی هدیه در جمع افراد خیر،گفت: سازمان بهزیستی یکی از متولیان رسیدگی به امور معلولان است.

اکبرزاده با اشاره به این‌ که اداره‌ کل بهزیستی استان کرمانشاه چندین معاونت دارد، تصریح کرد: معاونت پیشگیری سعی در پیشگیری از بروز معلولیت و جلوگیری از آسیب‌های آن دارد.

وی افزود: معاونت اجتماعی نیز به امور اجتماعی افراد آسیب دیده‌ای، مانند زنان بی‌سرپرست، بدسرپرست و کودکان خیابانی و می‌پردازد.

وی با اشاره به این ‌که 10 درصد جمعیت کشوررا معلولین تشکیل می دهند، ادامه داد: از این میزان معلول در کشور تنها سه الی چهار درصد تحت پوشش مراکز توانبخشی بهزیستی هستند.

معاون توانبخشی اداره‌ کل بهزیستی کرمانشاه گفت: هم اکنون در استان کرمانشاه 31 هزار معلول از خدمات توانبخشی بهزیستی استفاده می‌کنند و به‌طور میانگین هزینه نگهداری هر معلول 86 هزار تومان و یارانه پرداختی به این معلولان ماهانه 80 هزار تومان است.

وی خاطرنشان کرد: در مراکز توانبخشی، مانند "هدیه" علاوه بر نگهداری؛ فعالیت‌های توانبخشی و... نیز انجام می‌شود، لذا بهزیستی با توجه به کمبود اعتبارات دست یاری به سوی خیران دراز می‌کند.

در ادامه نیز مسوول مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی معلولان ذهنی و جسمی هدیه در جمع خیران گفت: معلولان مشکلات بسیاری با توجه به شرایط فیزیکی و ذهنی دارند و با توجه به هزینه بالای زندگی این افراد، نیاز به فعالیت و کمک خیران در این بخش داریم.

در مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی معلولان ذهنی و جسمی هدیه 70 نفر مددجو وجود دارد که 40 دختر زیر 14 سال، نه پسر زیر 14 سال و 21 معلول دختر بالای 14 سال و دو مددجوی آزاد جمعیت آن را تشکیل می دهد.