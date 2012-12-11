تئاتر ناصر الحق در شبکه تبرستان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرالحق عنوان تله تئاتری بوده که با نگاه به قیام علویان در مازندران و زندگی ناصرالحق در 13 قسمت 40 دقیقه ای در شبکه تبرستان در دست تولید است.

این مجموعه به ظلم و ستم و قتل عام شیعیان توسط خلفای عباسی و قیام ناصرالحق(اطروش) که عالمی برجسته و از سادات حسینی و پایه گذار حکومت علوی در طبرستان بوده می پردازد.

ناصرالحق توده های مردم را علیه متجاوزان بسیج می کند و بازنده کردن نام امام حسین(ع) در جمع توده ها، روحیه متهورانه انها را رشد می دهد.

وی که از اعلم فضلای عصر خویش بوده با همراهی یاران خود هسته های مختلف نیروی مبارزه شکل می دهد. در کنار این تلاشها سعی در اصلاح آرا و عقاید مذهبی مردم و روشنگری درباره خاندان نبوت دارد.

اطروش در پس ایجاد حکومت مقتدر علوی، بنای مقابر امامان معصوم را باز سازی می کند و پس از انجام آخرین آرزوی خود، که بازسازی حرم امام حسین (ع) و شهدای کربلاست از حکومت کناره گیری می کند و آن را به سرداران خود سپرده و مابقی عمر خود را به کار علمی، پژوهشی و فقهی می پردازد، چنان که تاریخ از او به عنوان اکابر شعیه نام برده است.

وی در اواخر عمر خود حکومت عدل حقیقی را در آخر الزمان با ظهور منجی حضرت صاحب (عج) وعده می دهد.

در این تله تئاتر محمد عمرانی، علی دنیوی، هوشنگ رضایی، سعداله ولی زاده، بهرام نجف دری، علی فلاحپور، مصطفی اژدر پور، ندا حبیبی، مینو طوسی، سحر مشرفی، افسانه صادقی، نازنین خلیلی، معصومه جلالی، پویا محمودی ایفای نقش می کنند.





