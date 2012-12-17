مجید کیان پور در گفتگو با مهر در خصوص تسهیلات پرداخت شده در بافت فرسوده اظهار داشت: تاکنون 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بافت فرسوده پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص تعداد تسهیلات پرداخت شده در این بخش، گفت: برای سال جاری 200 هزار عدد تسهیلات در نظر گرفته شده بود و برای سال آینده هم حداقل آمار پرداختی امسال را در نظر می گیریم.

وی با بیان اینکه سعی داریم که تسهیلات در سال آینده از 200 هزار واحد تسهیلاتی که برای امسال در نظرگرفته شده است، کمتر نباشد و همین میزان دوباره تمدید شود، بیان کرد: ما همیشه به دنبال افزایش تعداد وام در بافت فرسوده هستیم و به همین جهت احتمال کاهش تعداد تسهیلات در این بخش وجود ندارد.

کیان پور تصریح کرد: دولت به دنبال افزایش عملکرد در بافت های فرسوده است تا تا نوسازی در این بخش به سرعت انجام شود بنابراین امکان کاهش تعداد وام و یا سقف وام بافت فرسوده وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: کارگروه مسکن 100 هزار واحد مسکونی با سقف تسهیلات 30 میلیون تومان را در نظرگفت که این موضوع از طریق بانک مرکزی در کمیسیون تخصصی تصویب شد و به شواری پول و اعتبار ارجاع شده است و در حال حاضر در نوبت بررسی قرار دارد.